Detienen a cuatro implicados en asesinato de vigilante de “La Fayuca”; locatarios atribuyen el crimen a la crisis de inseguridad en la ciudad

Autoridades estatales confirmaron la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el homicidio de un vigilante del estacionamiento del mercado Jorge Murad, conocido como “La Fayuca”, ocurrido la noche del martes sobre el bulevar Norte, en la capital poblana. En las próximas horas, un juez de control definirá su situación jurídica.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que el crimen habría sido orquestado por un hombre y una mujer identificados como Sandra N., alias “La Pioja”, y Enrique N., alias “El Kike”, con el propósito de intimidar a locatarios y apoderarse de puntos de venta de droga en el centro de abasto. Esta hipótesis cobró fuerza tras el hallazgo de un “picadero” dentro del propio mercado.

En contraste, el secretario interno de la mesa directiva de “La Fayuca”, Francisco Hernández, atribuyó el homicidio a la “crisis de seguridad” que atraviesa la capital poblana, asegurando desconocer los motivos del ataque.

“Son hechos lamentables en los que nosotros (la mesa directiva) desconocemos los motivos… Y es que en cualquier parte de la ciudad sucede este tipo de situaciones, no solo aquí”, declaró Hernández en conferencia de prensa.

El representante precisó que la víctima, un hombre de 42 años, llevaba apenas cuatro meses laborando como vigilante del estacionamiento. Añadió que la mesa directiva le había ofrecido el empleo luego de percatarse de que se encontraba en situación de calle.

De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Seguridad, Israel, como fue identificado el guardia, no contaba con antecedentes penales. Por ello, el móvil del homicidio apuntaría más a un intento de amedrentar a los comerciantes que a un ataque directo contra él.

Durante las diligencias ministeriales, personal de la FGE, en coordinación con policías municipales y estatales, localizó un espacio utilizado como “picadero”, donde se consumen drogas inyectadas. Este hallazgo reforzó la línea de investigación que vincula el crimen con la disputa por el control del narcomenudeo en esa zona comercial.

Con base en dichas indagatorias, la Fiscalía revisa los antecedentes de “La Pioja” y “El Kike”, presuntos integrantes de una red de distribución de drogas con presencia en el mercado Morelos y en tianguis de Xonaca. Las autoridades consideran que el hecho se enmarca en una serie de agresiones y ejecuciones derivadas de la pugna entre grupos delictivos por el control del narcomenudeo en centros de abasto de la capital y su zona conurbada.

Según la reconstrucción de los hechos, la tarde del martes dos hombres que simulaban ser repartidores por aplicación ingresaron al estacionamiento de “La Fayuca” a bordo de una motocicleta. Israel, quien se desempeñaba como vigilante, se acercó para brindarles acceso sin sospechar sus intenciones.

Los agresores se aproximaron y dispararon a quemarropa en repetidas ocasiones. Cuatro de los impactos alcanzaron al guardia, quien cayó al suelo y murió instantes después debido a la gravedad de las heridas. Sus compañeros intentaron auxiliarlo y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, mientras los responsables huyeron del lugar.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Estatal implementaron un operativo de búsqueda. En un primer momento circuló la versión de que los atacantes habían sido detenidos, pero la SSC desmintió la información. Horas más tarde, autoridades estatales confirmaron la captura de cuatro personas: dos señaladas como autores materiales y dos más investigadas por su presunta participación en la planeación del crimen.

El plazo máximo para la audiencia inicial vence este viernes. Hasta el momento, la FGE no ha revelado detalles sobre la identidad o antecedentes de los detenidos, quienes permanecen bajo resguardo del Ministerio Público.

Por su parte, Francisco Hernández declaró este jueves que la mesa directiva de “La Fayuca” dio a los familiares de la víctima un apoyo de 15 mil pesos para los servicios funerarios.

En los últimos meses, se han registrado hechos similares atribuídos a disputas por el control de la venta de drogas en distintos puntos de la ciudad. Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 29 de mayo en inmediaciones del tianguis Los Lavaderos, donde dos personas perdieron la vida.

Por ese caso fueron detenidos Julio César N., alias “El Padrino”, presunto líder de la banda “Los Toscano”, enfrentada con el grupo de Abraham N., alias “El Chupón”. También fueron capturados Francisco Daniel N., alias “El Nava”, y Jesús N., alias “El Pollo”, colaboradores de este último.

De hecho, Jesús N. fue señalado por la FGE como responsable del homicidio de dos hombres cuyos cuerpos fueron abandonados envueltos en plástico cerca del mercado 5 de Mayo, junto a una manta con amenazas dirigidas a Federico López, alias “El Fede”, líder de la organización de comerciantes Fuerza 2000. Las autoridades interpretaron ese hecho como un intento más por controlar la distribución de estupefacientes en los principales centros de abasto de la ciudad.