FGE habría desistido de presentar 32 testimonios y pruebas documentales contra Javier López Zavala

Ha trascendido que en la audiencia celebrada este martes, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se desistió de 32 testimonios que aún tenía pendientes de desahogo, así como de todas las pruebas documentales y videos que había mencionado como parte de la causa contra el exsecretario de Gobernación Javier López Zavala y los coacusados Jair N. y Silvestre N., procesados por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022.

El desistimiento marca un giro inesperado en el juicio y deja el proceso en la fase final de cierre probatorio, una etapa en la que, de acuerdo con el artículo 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya no es posible incorporar nuevos elementos. Con ello, el juez deberá dictar sentencia únicamente con las pruebas que quedan vigentes.

Este lunes, en la columna Cuitlatlán, que se publica en La Jornada de Oriente, el periodista Fermín Alejandro García Hernández, advirtió que el caso entra en un momento de alta tensión debido a la ausencia de tres testigos clave, dos de ellos exservidores públicos de la propia FGE: Sergio Nahúm Mira Delgado, quien condujo la investigación inicial en 2022, y Jazmín Baraja Valerio, responsable de concluir la indagatoria ministerial que sostuvo la versión de que López Zavala habría ordenado el homicidio.

Un tercer testigo, cuya identidad no es pública, habría presenciado la ejecución en el Camino Real a Cholula.

De acuerdo con el análisis del columnista, los dos ex investigadores se rehúsan a comparecer, aun cuando el Poder Judicial ordenó su presentación mediante el uso de la fuerza pública. Sin sus declaraciones, señala la columna, la investigación podría quedar “sin pies ni cabeza”, debilitando de manera sustancial la acusación.

Dentro de las especulaciones que circulan se encuentra la posibilidad de que los exfuncionarios conozcan inconsistencias de la carpeta de investigación o presiones políticas que en su momento habrían orientado la detención de los acusados, lo que podría comprometerlos si deciden comparecer.

Otra versión apunta a que desde el ámbito político se habría diseñado una estrategia para dejar caer el caso con el fin de abrir paso a una eventual absolución del priista, quien fue una de las figuras más poderosas del sexenio de Mario Marín.

El testigo presencial agrega mayor complejidad al proceso, pues describió a los agresores como dos hombres robustos, mayores de 40 años, características que no coinciden con las de Jair N. ni con las de Silvestre N., según la defensa.

Con el desistimiento de pruebas por parte de la FGE y la ausencia de testimonios clave, el proceso entra en una etapa que podría modificar radicalmente el destino del juicio, abriendo incluso la puerta a una posible liberación de López Zavala. El desenlace, advierte la columna, será inevitablemente controvertido y podría generar una nueva ola de cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía de Puebla en casos de alto impacto político.