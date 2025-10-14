Martes, octubre 14, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

FGE detiene a dos presuntos responsables de doble homicidio y abandono de cuerpos en el mercado 5 de mayo

FGE confirma detención de Héctor N. y Jesús N. por doble homicidio en mercado 5 de mayo con amenazas a líder ambulante
FGE confirma detención de Héctor N. y Jesús N. por doble homicidio en mercado 5 de mayo con amenazas a líder ambulante.
Isaí Pérez Guarneros

La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Héctor N. y Jesús N., alias “El Pollo”, por su probable participación en el doble homicidio de dos hombres y el abandono de sus cuerpos en inmediaciones del mercado 5 de mayo, en la capital poblana, con mensajes amenazantes dirigidos a un líder de vendedores ambulantes. Ambos permanecen bajo prisión preventiva.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los detenidos habrían privado de la libertad a dos hombres, cuya identidad aún no ha sido confirmada, en un local del Mercado Morelos, recientemente cateado por las autoridades. En ese lugar, presuntamente los habrían torturado hasta causarles la muerte.

Posteriormente, durante la madrugada del 22 de agosto, los cuerpos fueron abandonados en las cercanías del mercado 5 de mayo, sobre la 18 Poniente, junto a mensajes intimidatorios contra Federico López, líder de la organización de vendedores ambulantes Fuerza 2000.

Ante estos hechos, un juez de control determinó que Héctor N. deberá continuar bajo prisión preventiva mientras se define, en las próximas 144 horas, su posible vinculación a proceso, luego de que su defensa solicitara la duplicidad del término constitucional.

Por otra parte, la FGE informó que Jesús N., alias “El Pollo”, detenido el pasado 1 de octubre por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, también estaría implicado en el homicidio de las dos víctimas cuyos cuerpos, envueltos en plástico, fueron hallados el 22 de agosto en inmediaciones del mercado 5 de mayo. En consecuencia, el juez ordenó como medida cautelar su permanencia en prisión preventiva.

Inicialmente, se dio a conocer que Jesús N. fue detenido por estar señalado como presunto responsable de diversos delitos, entre ellos narcomenudeo y extorsión en su modalidad de cobro de “derecho de piso” en distintos mercados de la capital poblana.

Además, se le vincula con Abraham N., alias “El Chupón”, líder de una banda delictiva que mantiene una disputa con “Los Toscano” por el control del narcomenudeo en los mercados La Cuchilla, Hidalgo, Zapata, La Piedad y zonas aledañas.

Ambas organizaciones también se enfrentan por el dominio del tianguis conocido como “Los Lavaderos”, donde el pasado 29 de mayo se registró una balacera que dejó como saldo dos personas fallecidas y cinco heridas.

Fuentes cercanas a la FGE revelaron que “El Pollo” es investigado por su posible relación con el grupo criminal La Familia Michoacana, organización que se atribuyó mediante un narcomensaje el doble homicidio y el posterior abandono de los cuerpos en las inmediaciones del mercado 5 de mayo, sobre la 18 Poniente de la capital poblana.

Jesús N. ya fue vinculado a proceso por los delitos de extorsión y narcomenudeo, mientras continúan las investigaciones para determinar su probable responsabilidad en el doble homicidio ocurrido en el mercado 5 de mayo.

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela anuncia el cierra de sus embajadas en Noruega y Australia

La Jornada -
Afp y Ap Oslo. Venezuela anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, y la apertura en Zimbabue y Burkina Faso como...
Internacional

EU, Egipto, Qatar y Turquía firman declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza

La Jornada -
Afp Sharm El Sheij. Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza, días después del inicio de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Narcomenudeo se dispara en Tehuacán; en siete años creció más de 500 por ciento

Elizabeth Rodríguez Lezama -
El delito de narcomenudeo en Tehuacán ha crecido de forma alarmante en los últimos siete años, al pasar de 21 casos en el periodo...

Narcomenudeo se dispara en Tehuacán, en siete años creció más de 500 por ciento

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. – El delito de narcomenudeo en Tehuacán ha crecido de forma alarmante en los últimos siete años, al pasar de 21 casos en enero-agosto de 2019...
00:00:42

Hallan local usado para torturar y matar en el Mercado Morelos

Isaí Pérez Guarneros -
Antes de iniciar la actividad comercial de este martes en el Mercado Morelos de la capital poblana, se reportó un fuerte despliegue de la Guardia Nacional,...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025