FGE detiene a dos presuntos responsables de doble homicidio y abandono de cuerpos en el mercado 5 de mayo

La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Héctor N. y Jesús N., alias “El Pollo”, por su probable participación en el doble homicidio de dos hombres y el abandono de sus cuerpos en inmediaciones del mercado 5 de mayo, en la capital poblana, con mensajes amenazantes dirigidos a un líder de vendedores ambulantes. Ambos permanecen bajo prisión preventiva.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los detenidos habrían privado de la libertad a dos hombres, cuya identidad aún no ha sido confirmada, en un local del Mercado Morelos, recientemente cateado por las autoridades. En ese lugar, presuntamente los habrían torturado hasta causarles la muerte.

Posteriormente, durante la madrugada del 22 de agosto, los cuerpos fueron abandonados en las cercanías del mercado 5 de mayo, sobre la 18 Poniente, junto a mensajes intimidatorios contra Federico López, líder de la organización de vendedores ambulantes Fuerza 2000.

Ante estos hechos, un juez de control determinó que Héctor N. deberá continuar bajo prisión preventiva mientras se define, en las próximas 144 horas, su posible vinculación a proceso, luego de que su defensa solicitara la duplicidad del término constitucional.

Por otra parte, la FGE informó que Jesús N., alias “El Pollo”, detenido el pasado 1 de octubre por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, también estaría implicado en el homicidio de las dos víctimas cuyos cuerpos, envueltos en plástico, fueron hallados el 22 de agosto en inmediaciones del mercado 5 de mayo. En consecuencia, el juez ordenó como medida cautelar su permanencia en prisión preventiva.

Inicialmente, se dio a conocer que Jesús N. fue detenido por estar señalado como presunto responsable de diversos delitos, entre ellos narcomenudeo y extorsión en su modalidad de cobro de “derecho de piso” en distintos mercados de la capital poblana.

Además, se le vincula con Abraham N., alias “El Chupón”, líder de una banda delictiva que mantiene una disputa con “Los Toscano” por el control del narcomenudeo en los mercados La Cuchilla, Hidalgo, Zapata, La Piedad y zonas aledañas.

Ambas organizaciones también se enfrentan por el dominio del tianguis conocido como “Los Lavaderos”, donde el pasado 29 de mayo se registró una balacera que dejó como saldo dos personas fallecidas y cinco heridas.

Fuentes cercanas a la FGE revelaron que “El Pollo” es investigado por su posible relación con el grupo criminal La Familia Michoacana, organización que se atribuyó mediante un narcomensaje el doble homicidio y el posterior abandono de los cuerpos en las inmediaciones del mercado 5 de mayo, sobre la 18 Poniente de la capital poblana.

Jesús N. ya fue vinculado a proceso por los delitos de extorsión y narcomenudeo, mientras continúan las investigaciones para determinar su probable responsabilidad en el doble homicidio ocurrido en el mercado 5 de mayo.