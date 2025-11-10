FGE detiene en Cancún a presunto tratante que obligó a su esposa a prostituirse en Puebla desde 2023

La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con autoridades de Quintana Roo, logró la detención de Omar N., de 33 años, en Cancún, luego de que presuntamente obligara a su esposa a prostituirse en la capital poblana desde 2023 para obtener ganancias económicas.

Por estos hechos, se le imputa el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. De acuerdo con las investigaciones, desde 2019 la mujer comenzó a sufrir violencia intrafamiliar por parte de Omar N., quien gradualmente la aisló hasta ejercer un control psicológico total sobre ella.

Por seguridad de la víctima, la dependencia ministerial reservó su identidad. Sin embargo, confirmó que la relación entre ambos inició en 2014, año en que contrajeron matrimonio. Fue en 2019, justo antes de la pandemia por Covid-19, cuando comenzaron las agresiones verbales y físicas, las cuales se intensificaron con el paso del tiempo hasta alcanzar su punto máximo en 2023, cuando el imputado la obligó a trabajar como escort en diversos centros nocturnos.

Con el argumento de enfrentar dificultades económicas, Omar N. la forzó a prostituirse y, además, abrió una cuenta en la plataforma OnlyFans para subir material audiovisual pornográfico sin su consentimiento. Las ganancias obtenidas por la víctima debían entregarse de manera íntegra al agresor; de no hacerlo, él incrementaba la violencia física para mantenerla intimidada, aislada y bajo control.

Fue este año cuando la víctima decidió interponer la denuncia, lo que provocó que el agresor huyera hacia Quintana Roo, donde permaneció oculto. Con base en la investigación inicial, el Ministerio Público obtuvo de un juez penal una orden de aprehensión y logró identificar la ubicación del presunto agresor, por lo que solicitó la colaboración de autoridades ministeriales y policiacas de dicho estado para concretar su captura.

Hasta el cierre de esta edición, la FGE no ha informado si el traslado del imputado ya se efectuó, pues su última localización confirmada fue en las instalaciones de la fiscalía de Quintana Roo.

Finalmente, según datos de la FGE, de enero a octubre de 2025 ha iniciado 19 carpetas de investigación por trata de personas, lo que representa una disminución respecto al mismo periodo de 2024, cuando se abrieron 37 indagatorias que ubicaron a Puebla en el quinto lugar nacional en incidencia de este delito, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).