Detienen a uno de dos presuntos violadores de menor nahua hablante; denuncia se retrasó por falta de intérpretes

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de Eduardo N., de 32 años, señalado como uno de los presuntos agresores sexuales de una menor de 12 años, quien es su sobrina. La denuncia no pudo presentarse oportunamente en la sede regional por falta de agentes ministeriales que dominaran náhuatl, lengua materna de la víctima.

La denuncia, que se intentó levantar desde el pasado lunes, se formalizó hasta el miércoles en la Casa Carmen Serdán de Huauchinango, donde la menor y sus padres recibieron albergue y acompañamiento, informó la Fiscalía.

El colectivo Movimiento Organizado de Mujeres Serranas (Moms) reveló que aún falta por cumplimentar la aprehensión de un segundo agresor sexual, quien también habría participado en la violación equiparada.

La autoridad ministerial reconoció que, al momento de presentar la denuncia, no contaba con traductores certificados en náhuatl. Además, precisó que la menor sufrió dos agresiones: la primera en julio, cuando trabajaba en una panadería propiedad del hoy detenido, en la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán; y la segunda el 25 de octubre, en la que habría participado otro hombre.

En esta última agresión, el tío de la menor la habría amenazado para impedir la denuncia.

Tras los hechos, la niña intentó presentar la denuncia ante la Fiscalía Regional de Huauchinango, pero no fue posible por falta de personal especializado en lenguas originarias.

La FGE informó que actualmente cuenta con cinco intérpretes en náhuatl, mazateco, totonaco y lengua de señas, quienes han brindado 402 asistencias en lo que va del año. Además, la Unidad Especializada en Investigación de Asuntos Indígenas reporta más de 4 mil intervenciones durante 2025. Sin embargo, reconoció que persisten casos en los que las denuncias no pueden recibirse de inmediato por falta de personal.

Hasta el cierre de esta edición, la FGE no ha informado si ya fue ubicado el segundo presunto agresor. En tanto, Eduardo N. fue puesto a disposición de un juez de control, quien definirá si lo vincula a proceso por violación equiparada.

Por otra parte, se confirmó que la Secretaría de Mujeres del gobierno federal da seguimiento al caso para garantizar atención integral y asesoría jurídica durante el proceso judicial.

