FGE detiene a uno de los cuatro presuntos implicados en el asesinato del empresario Efrén Ramírez

Marco Antonio N fue internado en el Hospital de Traumatología y Ortopedia tras resultar herido en los hechos

Isaí Pérez Guarneros

Marco Antonio N, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio del empresario Efrén Ramírez Maldonado, fue detenido por la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la capital, donde permanecía internado tras haber resultado herido durante el ataque.

El detenido, identificado como uno de los cuatro participantes en el crimen contra el fundador y propietario de Joyerías London, ya contaba con antecedentes penales por robo a casa habitación y secuestro.

La FGE informó que desde el miércoles pasado había ubicado a uno de los presuntos agresores y que se solicitó una orden de aprehensión en su contra por el asesinato cometido la madrugada del 1 de septiembre en el domicilio de la víctima, ubicado en la colonia La Calera.

Fue hasta la mañana de este viernes cuando se cumplimentó formalmente dicha orden. Las autoridades ministeriales precisaron que la principal línea de investigación es el robo a casa habitación, cometido por un comando de al menos cuatro sujetos.

Marco Antonio N quedó a disposición de un juez de control, quien en las próximas horas definirá su situación jurídica durante la audiencia inicial de imputación.

Cabe recordar que la FGE confirmó que, hasta el momento, solo uno de los cuatro implicados ha sido identificado plenamente, y que gracias a las cámaras de seguridad se detectó que los agresores escaparon en una camioneta de color negro.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, los hombres armados ingresaron con la intención de sustraer objetos de valor al domicilio de Efrén Ramírez. Sin embargo, al percatarse de la irrupción, el empresario salió a verificar lo que ocurría y fue atacado a balazos.

Fue hasta el amanecer cuando una empleada doméstica arribó al domicilio y encontró gravemente herido a Ramírez Maldonado. De inmediato pidió ayuda a los servicios de emergencia, por lo que acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos.

El empresario fue trasladado en ambulancia al Hospital Betania de la capital, donde permaneció con vida varias horas gracias a la atención médica, aunque finalmente perdió la vida alrededor de las 13 horas, a consecuencia de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en el tórax.

