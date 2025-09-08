Desaparecen al menos 11 hombres en Amozoc tras acudir a una cita de trabajo

La desaparición de al menos 11 hombres en el municipio de Amozoc ha generado la movilización de sus familiares, quienes exigen a las autoridades locales y federales su pronta localización.

Todos compartían un mismo patrón: jóvenes de entre 17 y 30 años que habrían respondido a una supuesta oferta de empleo que prometía un salario superior a los 10 mil pesos y un traslado laboral a Jalisco. De acuerdo con las denuncias, la cita incluía la instrucción de acudir vestidos con pantalón y camiseta o camisa de color oscuro.

Los familiares, que pidieron el anonimato por temor a represalias del crimen organizado, señalaron que los desaparecidos no se conocían entre sí, pero coincidieron en haber recibido la indicación de presentarse en distintos puntos de la región, entre ellos Tepeaca y algunas gasolineras cercanas. Desde ahí se dirigieron al presunto lugar de encuentro.

Habitantes de Amozoc insisten en que el número de personas ausentes podría ser mayor. El caso más reciente es el de Ángeles del Carmen Gutiérrez Macedo, de 35 años, reportada como desaparecida el 10 de agosto en el barrio de San Antonio. La mujer también vestía ropa negra, al igual que los hombres, aunque las autoridades no han confirmado si existe relación entre ambos hechos.

Los 11 hombres fueron vistos por última vez en colonias y barrios como San José Victoria, Las Cruces, San Antonio, la Sagrada Familia, Ex Hacienda Concepción Capulac y la cabecera municipal. Entre ellos estaba César Eduardo González Alvarado, de 17 años, quien salió de su casa el 11 de agosto con la promesa de regresar en tres días. El plazo venció y ninguno volvió a su hogar. A partir de entonces comenzaron a presentarse denuncias y a difundirse fichas de búsqueda.

Ante la presión social y tras una manifestación frente a la presidencia municipal, donde familiares exigieron coordinación real entre los tres niveles de gobierno, la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) emprendió un operativo interinstitucional en Amozoc.

Durante la protesta, los inconformes reclamaron al alcalde José Severiano de la Rosa Romero, quien asumió el cargo tras dos administraciones encabezadas por su hermano Mario de la Rosa, un mayor compromiso para esclarecer los hechos y evitar que se repitan.

El despliegue inició este sábado con 197 agentes de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar). La operación incluyó 42 vehículos, dos blindados, drones y un helicóptero, además de la distribución de fichas impresas con los rostros de los desaparecidos. Los recorridos abarcan tanto la zona urbana como rural, así como la autopista, la carretera federal y comunidades cercanas.

“Nuestra preocupación principal es el bienestar de estas personas, porque hasta el momento sus familiares nos han reportado que no los han localizado. Esa es nuestra prioridad”, afirmó Jorge Cobián Esperón, titular de la Agencia Estatal de Investigación.

Durante las acciones de búsqueda se detuvo a nueve hombres y dos mujeres en diferentes colonias de Amozoc, quienes podrían aportar información clave, según las autoridades. También se incautaron tres fusiles AR-15, tres pistolas Glock calibre 9 milímetros y cartuchos útiles, hallados en una camioneta Toyota Hilux blanca abandonada en la carretera federal Puebla-Tehuacán.

Mientras tanto, familiares de los desaparecidos continúan con brigadas independientes y campañas en redes sociales para recabar datos que ayuden a encontrarlos. Entre los reportados como no localizados se encuentran Alfredo de los Santos Quintero, de 30 años; Emmanuel Sánchez Romero, de 20; Misael Romero Sombrerero, de 29; César Eduardo González Alvarado, de 17; Kevin Etienne Pérez, de 21, y Luis Fernando Priego Luna, de 27.

Paralelamente, los familiares sostendrán reuniones con la Comisión de Búsqueda del estado de Puebla, como se acordó el pasado viernes, y han tenido acercamientos con colectivos como Voz de los Desaparecidos.

En este contexto, han detectado casos similares que continúan reportándose en el municipio, lo que ha incrementado su preocupación, especialmente porque rememoran sucesos registrados en otras regiones del país, como en Jalisco.

Cabe recordar que este año se reveló la existencia de un centro de entrenamiento y reclutamiento forzado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde fueron privados de la libertad jóvenes de diferentes estados que habían acudido a atender una oferta laboral con salarios por encima del promedio. Según confirmaron autoridades federales, muchos de ellos aún permanecen desaparecidos.

