FGE desistió presentar testimonios y pruebas documentales contra López Zavala

Ayer trascendió que en la audiencia celebrada este

martes, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se desistió de 32 testimonios

que aún tenía pendientes de desahogo, así como de todas las pruebas documentales y

videos que había mencionado como parte de la causa contra el exsecretario de

Gobernación Javier López Zavala y los coacusados Jair N. y Silvestre N., procesados

por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022.