Ya se interpuso la primera denuncia por ciberasedio en Puebla: Fiscal

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que ya se presentó la primera denuncia por ciberasedio en Puebla, luego de entrar en vigor la reforma al Código Penal del estado que tipifica el delito.

Así lo dio a conocer la fiscal Idamis Pastor Betancourt, quien dijo que dependiendo de la agresión será presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Género.

El pasado 14 de junio, entró en vigor en Puebla la denominada Ley de ciberasedio, luego de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE). La medida penaliza hasta con tres años de cárcel y multas por los 33 mil pesos a quien realice campañas anónimas en redes sociales para denostar a una persona.

Previo a la entrega de 100 patrullas equipadas y 10 torres de seguridad, la funcionaria explicó que la víctima debe presentar la denuncia y exponer la mecánica de los hechos, además deberá presentar evidencias de lo que está sucediendo.

Evitó dar una cifra de la frecuencia con que se presentan este tipo de denuncias, luego de argumentar que, antes de que entrara el vigor la reforma al Código Penal, no se podía abrir ninguna carpeta de investigación por ciberasedio, debido a la falta de tipificación del delito.

“Se presentaba la denuncia, pero no había ejercicio de la acción penal porque no había delito que perseguir, entonces no se puede perseguir un delito si no estaba tipificado”, declaró.