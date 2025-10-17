Viernes, octubre 17, 2025
FGE catea negocios de autopartes en la 46 y 44 Poniente; resguarda un local y recupera piezas robadas

La dependencia no ha informado todavía el total de piezas confiscadas

Isaí Pérez Guarneros

Poco después del mediodía de este viernes, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con policías municipales y estatales, realizaron cateos en diversos negocios de autopartes ubicados sobre la 46 y 44 poniente, como parte de las investigaciones ministeriales en curso por el robo y comercialización de piezas vehiculares.

Hasta el momento, un inmueble situado sobre la 44 poniente en esquina con el bulevar Carmen Serdán quedó bajo resguardo ministerial para la continuación de las diligencias y la recuperación de neumáticos, rines y otras autopartes presuntamente robadas. No obstante, la FGE no ha informado aún el monto total de lo asegurado durante el operativo.

Te puede interesar: SSC detiene a "El Nava", ligado a robos y narcomenudeo en la 46 Poniente

Como lo documentó La Jornada de Oriente hace dos semanas, la zona de venta de refacciones, llantas, rines, parabrisas y otras piezas, ha extendido sus operaciones conocidas sobre “La 46”, entre la 11 Norte y el bulevar Carmen Serdán, hasta la 44 Poniente y calles aledañas pertenecientes a la colonia Santa María, a tan solo 10 minutos del zócalo de la capital poblana.

En ese contexto, tanto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) habían informado que ya tenían identificadas a las bandas dedicadas al robo de autopartes y su posterior comercialización en los negocios de la 46 y 44 Poniente. Además, adelantaron la realización de un operativo ministerial, el cual se concretó esta tarde.

Aunque no existe aún un conteo oficial de las piezas recuperadas, durante el recorrido efectuado por La Jornada de Oriente se constató que en decenas de negocios se ofrecían autopartes con precios entre 50 y 65 por ciento más bajos que en refaccionarias de marca, tiendas departamentales o plataformas en línea.

También puedes leer: Ultiman a un presunto vendedor de autopartes en la zona de la 46 Poniente

En contraste, este viernes únicamente un inmueble fue asegurado y sellado por la FGE, permaneciendo cerrado mientras continúan las diligencias correspondientes. Dicho establecimiento se localiza sobre la 44 poniente, en esquina con el bulevar Carmen Serdán.

El operativo contó con la participación de poco más de 100 agentes de corporaciones ministeriales y policiales, quienes cumplimentaron órdenes de cateo y efectuaron revisiones en distintos locales de la zona.

Se prevé que en las próximas horas la FGE emita un informe oficial sobre la cantidad de autopartes recuperadas y los resultados de las acciones ministeriales realizadas este viernes.

Últimas

Últimas

Relacionadas

Reconoce secretario de Seguridad déficit policial en el municipio de Puebla

Patricia Méndez -
El secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, reconoció un déficit de policías en el municipio de Puebla, sin embargo, aseguró que se trabaja...

Aloja la ciudad de Puebla 20 mil comerciantes informales; equivalen a la mitad de la capacidad del "Cuauhtémoc"

Patricia Méndez -
La ciudad de Puebla concentra alrededor de 20 mil comerciantes informales distribuidos entre la periferia y el Centro Histórico, reveló el secretario General de...

