No está confirmado que el empresario Efrén Ramírez haya sido asesinado con un arma de su propiedad: FGE

La Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) informó este jueves que no se puede afirmar que el fundador y dueño de Joyerías London, Efrén Ramírez Maldonado, haya sido asesinado con un arma de fuego de su propiedad, ya que aún se encuentran en proceso los estudios de balística relacionados con el homicidio.

Sobre ello, la fiscal especializada en homicidios dolosos, María Guadalupe Campos Rivera, reiteró que uno de los cuatro presuntos responsables del ataque al empresario ya fue identificado tras ingresar a un hospital particular por una lesión; sin embargo, hasta el momento no se ha concretado su detención.

Campos Rivera evitó precisar si la lesión que presenta dicho sospechoso ocurrió durante un posible enfrentamiento con la víctima. Argumentó que, debido al sigilo de las investigaciones, no es posible hacer público si ya existe una orden de aprehensión en su contra.

“No se encuentra detenido, está localizado, pero por el sigilo de las investigaciones no podemos dar más detalles”, declaró la titular de la Fiscalía especializada en homicidios dolosos.

En línea con lo señalado ayer por la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, Guadalupe Campos confirmó que el sospechoso cuenta con antecedentes penales por robo a casa habitación, narcomenudeo y secuestro.

El ataque contra Efrén Ramírez ocurrió la madrugada del lunes, alrededor de las 3:30 horas, en su domicilio ubicado en el fraccionamiento La Calera, cuando un grupo de cuatro hombres armados irrumpió en la vivienda.

De acuerdo con las versiones oficiales, los agresores ingresaron con la intención de robar objetos de valor. No obstante, al percatarse de la intrusión, el empresario salió a verificar la situación y fue atacado en ese momento.

Fue hasta el amanecer cuando una empleada doméstica llegó al domicilio y encontró herido a Ramírez Maldonado. De inmediato dio aviso a los servicios de emergencia, por lo que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos acudieron al lugar.

El empresario fue trasladado en ambulancia al Hospital Betania de la capital poblana, donde logró sobrevivir varias horas gracias a la atención médica, aunque finalmente falleció alrededor de las 13 horas debido a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en el tórax.

En total, Ramírez recibió cuatro impactos: uno en la pierna, otro en el brazo y dos más en el tórax, estos últimos los que complicaron de manera irreversible su estado de salud.