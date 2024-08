FGE amedrenta a líderes de organizaciones que apoyan movimiento de resistencia contra Granjas Carroll

La Fiscalía General del Estado (FGE) amedrenta a los líderes de organizaciones que se solidarizaron con el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental. Este lunes el líder del Movimiento de Pueblos Cholultecas fue citado en el Centro de Justicia Penal y de acuerdo con fuentes campesinas podrían existir más requerimientos judiciales a dirigentes que pidieron un alto a la criminalización de su protesta contra Granjas Carroll.

Esta mañana durante una rueda de prensa, Renato Romero –uno de los 9 integrantes del movimiento campesino, demandados penalmente por la trasnacional por realizar plantones para exigir la salida de la empresa porcina– mostró públicamente el citatorio de Maurilio Galeote, líder del Movimiento de Pueblos Cholultecas en el Juzgado de Oralidad y Ejecución donde se definiría su situación legal, luego de que fuera reactivado un proceso penal en su contra iniciado hace una década.

Romero señaló que mientras que la represión contra integrantes del Movimiento en Defensa del Agua en la Cuenca Libres–Oriental y el asesinato de dos campesinos de Totalco a manos de la policía estatal de Veracruz ocurrido el 20 de junio sigue impune, la FGE en Puebla ha girado ya el segundo citatorio para nueve campesinos para presentarse este martes 13 de agosto una “sesión de mediación” como parte de una demanda penal que presentó Granjas Carroll y además reparte nuevos requerimientos judiciales a líderes que han mostrado respaldo al movimiento campesino en Libres, Oriental.

Señaló que 48 horas después de que líderes de organizaciones sociales y campesinas de Puebla y Tlaxcala sostuvieron una reunión en la Dirección General de Gobierno, en Casa Aguayo, para pedir una solución política y no judicial al conflicto con Granjas Carroll, fueron giradas las notificaciones legales. “Sorprende la rapidez, la eficacia de la FGE para reprimir a quienes protestan, para mostrar su expeditez e interés en la defensa de la empresa”

“El compañero Maurilio Galeote me autorizó a mostrar el citatorio, me explicó que no es para sostener ninguna conciliación, es para procesarlo ya, su situación legal se decidirá entre este martes o miércoles”, denunció en la plaza pública de la ciudad.

Romero precisó que Maurilio Galeote –reconocido abogado y líder del Movimiento de Pueblos Cholultecas por la defensa del agua y la tierra de la región, que en 2008 mantuvo una resistencia contra los empresarios Posada Cueto y Quiroz Magallanes, así como otros especuladores inmobiliarios de San Andrés Cholula–, autorizó la denuncia pública de la persecución judicial de la que es objeto y no descartó que existan más procesos legales contra otros líderes o integrantes de organizaciones solidarias las que dijo, podrían revelarse en los próximos días.

“No puedo ahora precisar cuántos citatorios más existen contra líderes de otras organizaciones y cuántos procesos más se están preparando contra campesinos que hemos hecho plantones para exigir la salida de Granjas Carroll por acaparar, sobreexplotar y contaminar nuestra agua, nuestro territorio e incluso nuestro aire, pero es probable que existan muchas más”, sostuvo el dirigente más visible del Movimiento de la Cuenca Libres–Oriental.

Romero adelantó que aunque prepara su defensa legal no se presentará al citatorio, pues no descarta que sea detenido y encarcelado. “La única defensa que tenemos es la denuncia pública, las movilizaciones. Si el gobierno aliado de las empresas nos quiere detener legalmente no hay manera de ganarles, tienen el poder, sabemos que nunca lograremos justicia para los campesinos, para quienes pedimos agua”

“Es evidente que este amedrentamiento judicial fue la respuesta del director de gobierno, pero esta represalia, en realidad, busca acabar con una resistencia mayor que se está gestando, los movimientos en defensa del agua de las diferentes Cuencas: Cholula, de Libres Oriental y la de Perote Veracruz, están uniendo sus luchas antes aisladas”.

Renato Romero se refirió al movimiento de ejidatarios del municipio de Tlahuapan que tomaron la autopista y la carretera federal Puebla México y un tramo del Arco Norte en demanda por el pago de sus tierras expropiadas hace décadas para la construcción de la autopista, así como para la reserva del Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl, como una protesta “inédita” y adelantó que pobladores de la Cuenca Libres Oriental podrían buscar a los abogados para ser asesorados para buscar la indemnización del despojo de tierras –para distintas vialidades– en esa región.