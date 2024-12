FGE abrió 3 carpetas contra futbolista por agresiones a su pareja Sheridan, activista desaparecida

El futbolista Iker N, integrante del equipo de fútbol profesional El Mexicali Fútbol Club Dragones, fue denunciado ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Ciberacoso y ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Contra las Mujeres de la FGE, por delitos de abandono, ciberacoso y violación a la intimidad por su expareja, Sheridan Mata Balderas, de quien se desconoce su paradero desde el pasado jueves cuando salió de su hogar.

La Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia, emitió un pronunciamiento por la desaparición de la líder del Frente Poblano de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, Mata Balderas a una semana de denunciar a quien es el padre del hijo que espera.

La hermana de la activista, Stephani Balderas pidió a las autoridades que la información hacia la familia no sea a cuenta gotas.

Ante la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos de Género contra las Mujeres, Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Ciberacoso, consta el expedientillo 53/2024/UDS Carpeta de Investigación por el delito de Ciberacoso FGEP/CDI/FEIDVGCM/SEXUALES-1/14547/2024 conta Iker N. Diana N, y Carolina N.

También existen las Carpetas de investigación por el delito de Abandono de Persona CDI/FEIDVGCM/VF-1/013589/2024 y otra por Violación a la Intimidad CDI/16607/2024.

Desde la tarde de ayer, la diputada federal de Morena por Puebla, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de Seguridad y Protección Ciudadana a tomar acciones inmediatas y que trabajen coordinadamente para su localización.

“Es inadmisible que se sigan presentando desapariciones de mujeres embarazadas y con antecedentes de haber sufrido violencia por parte de sus parejas”, adujo.

La activista que tiene 9 meses de embarazo, difundió el pasado 16 de diciembre una carta pública dirigida a Ernesto Navarrete Federico, presidente de Mexicali FC Club Dragones, en el que le informa lo que calificó como “una situación de extrema gravedad que involucra a un integrante de su equipo”.

En el comunicado narra que en el año 2022, inició una relación sentimental con el jugador de 23 años, Iker Galeano Arellano durante la cual quedó embarazada.

“Él me acompañó hasta el segundo trimestre de gestación, pero posteriormente, mediante engaños, me hizo viajar al estado de Baja California, donde me abandonó en el aeropuerto a pesar de mi estado de vulnerabilidad con siete meses de embarazo A partir de este abandono, he enfrentado diversas formas de violencia”.