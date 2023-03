Como parte del festival Pasión, el Teatro de la Ciudad resonó con la ópera Acis y Galatea

Las voces que a futuro sonarán en los escenarios más importantes de la ópera estuvieron en Puebla. Como parte de la 15 edición del festival de música sacra Pasión, el Taller de Ópera de la Facultad de Música de la UNAM presentó la ópera Acis y Galatea, considerada la mejor ópera pastoril jamás compuesta, obra de George Frideric Händel (1685-1759).

En el Teatro de la Ciudad, pese a la mediana asistencia y el ruido exterior provocado por las obras que el propio ayuntamiento de Puebla realiza sobre la avenida Juan de Palafox, los jóvenes cantantes de ópera ofrecieron esta producción concebida por el director de escena Horacio Almada y la directora musical Raquel Masmano, que les llevó a merecer más de 10 minutos de aplausos y vivas por parte del público local.

En ella, se cuenta una historia de la mitología griega: la de Acis, un simple mortal, y Galatea, una ninfa marina, quienes se enamoran y lo celebran, pero no por mucho tiempo pues Polifemo, el más famoso de los cíclopes, hijo de Poseidón, mata a Acis con una piedra porque él también estaba enamorado de la ninfa. Ante la desgracia, Galatea transforma a su amado en un inmortal espíritu del río, dando pie a su configuración como el dios del río que lleva su nombre, y que se encuentra localizado cerca del Etna, en Sicilia, mismo lugar en donde se suscitó este episodio.

“Lo más importante para nosotros que damos funciones de ópera, de lo que nos gusta hacer, es que haya público: si no hay público no hay función de nuestro trabajo, no existe, no tendríamos función en la vida”, dijo Horacio Almada, director de escena.