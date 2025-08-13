Música contemporánea libre que habla por sí misma, propuesta del Festival Methexis

En Methexis la música habla por sí misma, libre de discursos ideológicos, manipulaciones o agendas externas. En esta plataforma, compositores e intérpretes de la música contemporánea se guían “por la autenticidad, transparencia y respeto a la pluralidad de pensamiento, generando experiencias artísticas accesibles, rigurosas y comprometidas con su entorno”.

En su segunda edición, el Festival Methexis se llevará a cabo del 14 al 16 de agosto en la ciudad de Puebla reuniendo la música de compositores de Bolivia, China, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, Hong Kong, Irán, Japón, México, Perú, Singapur y Taiwán, con el propósito de reafirmar su compromiso con la diversidad estética y el diálogo internacional.

El festival, se explica en un comunicado, contará con la interpretación de obras acústicas a cargo de Plax Ensamble en conciertos que serán gratuitos y abiertos al público en general que tendrán por sede el Auditorio Walter Gropius del Universitario Bauhaus, dirigidos por el músico y compositor Axel Retif.

Indican que Methexis surgió como una iniciativa privada para fortalecer el ecosistema artístico independiente y ofrecer nuevas experiencias al público.

De paso, mencionan que el proyecto fomenta el encuentro entre artistas nacionales e internacionales, promoviendo redes de colaboración que enriquecen el panorama cultural de Puebla y favorecen el diálogo artístico interdisciplinario.

Asimismo, consideran que al descentralizar la música de los espacios tradicionales, se busca acercar estas manifestaciones a una audiencia amplia y diversa.

El Festival Methexis, aseguran, “no solo responde a la necesidad de espacios para la música nueva, sino que define un modelo de programación basado en transparencia, rigor curatorial y apertura estética”.

Destaca que en esta edición, el festival reconoce la invaluable colaboración y amistad de Hugo Cabrera (1970-2025), gestor y periodista cultural apenas fallecido el 12 de julio pasado, quien fue parte esencial en la construcción de este proyecto.

Este 2025, además, el festival estableció una alianza artística con la School of Sonic Arts asentada en Teherán, Irán.

El programa de la segunda edición del festival incluirá obras acústicas interpretadas por Plax Ensamble, integrado por los saxofonistas Arely Rodríguez y Nosara Vargas, la violista Valeria Espinosa y el contrabajista Francisco Alcocer, dirigidos por Axel Retif, que interpretarán obras acústicas del propio Axel Retif, Ismael Morales y Rodrigo Mata, de México; Claudia Sofía Álvarez, de Perú; HyoHun Ahn, de Corea del Sur; Raven Chacon, de Estados Unidos; Ryo Noda, de Japón; Stephen Yip, de Hong Kong; Tan Yuting, de Singapur; y Yu-Shian Mei, de Taiwán.

También se escucharán las obras electrónicas de Ana Paola Santillán, Enrique Mendoza y Julio Estrada (México), Arshia Samsaminia (Irán), Chin Ting Chan (China), Christian Newman (Estados Unidos), Mariel Terán (Bolivia), Michele Abondano (Colombia), y Shaahin Peymani y Shervin Saremi (Irán).

Para saber fechas y horarios específicos se puede consultar el sitio www.methexisart.org