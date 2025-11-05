El Festival Internacional de Puebla invita a apoyar a damnificados de la Sierra Norte

Con el anuncio de que todas las actividades de su edición 17 se realizarán en beneficio de las familias damnificadas de la Sierra Norte de Puebla que fueron afectadas por las lluvias y sus estragos, fue dado a conocer el programa del Festival Internacional de Puebla (FIP).

Reducido en días -pues sólo será del viernes 7 al domingo 9 de noviembre-, así como en actos programados, la Secretaría de Arte y Cultura de Puebla señala que “cada presentación, concierto, taller y exposición es una muestra de solidaridad y apoyo”, por lo que la invitación al público es llevar “un producto no perecedero, artículo de uso personal o apoyo en especie” para las personas y familias afectadas.

Este 2025, el FIP tendrá por sedes el Barrio del artista, la Casa de Cultura y sus salas Juan Tinoco y Luis Cabrera, el Centro cultural San Roque, San Pedro Museo de Arte, el zócalo y tres actos en los municipios de Tecali de Herrera y Tlatlauquitepec.

Te podría interesar: Anuncian Festival Mazihcatzin en el exconvento de Tepeyanco del 21 al 23 de noviembre

El Barrio del artista, por ejemplo, acogerá actos circenses: el 7 de noviembre a las 17 horas estará, desde Colombia, la compañía de teatro de calle La tartana con el espectáculo A vuelo de pájaro; misma que alternará, el día siguiente a las 14 horas, con Rodará para presentar Artes del espectáculo. Para el día 9 tocará el turno a Vabieka Fest con Sin Gracia y el espectáculo Yoguiando; seguido de Cía. SOS Clown con la pieza Bubu en la banca; y de la Ciudad de México, Rulo the clown.

En el zócalo de Puebla, en cambio, para el 8 de noviembre desde las 16 horas, habrá conciertos diversos: el ballet folklórico Yoloistak y Mathy, de Puebla; el “jamexican” roost music de Los Guanábana, también de Puebla; el afro, punk y rock de Jupiter y Okwees, del Congo; el ska de Out of control army, de la Ciudad de México; y el sonido alternativo de Los Auténticos decadentes, desde Argentina.

Luego, el 9 de noviembre, sonarán la música latina de Fandango en 6, el son fusión de Alejandro Estrada, el metal de Artillería; el sonido deathcore de Here comes The Kraken; los visuales y la mezcla de música clásica, electrónica, jazz y étnica de Muva; el rock y folk de Iván García y Los Yonkis, con invitados; para cerrar con el rock de San Pascualito Rey.

En San Pedro Museo de Arte, luego de varios conciertos en espacios privados -como hoteles- la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla regresa el 7 de noviembre a las 19 horas.

Mientras que en Casa de Cultura abrirá, el 7 de noviembre, la exposición de arte colectivo De la vida a la muerte en la sala Juan Tinoco; el 8 de noviembre habrá música de rondalla; mientras que el día 9 se programó un concierto del Centro de Capacitación de Música, el Cecamba, a las 13:30 horas; seguido de la pieza Magdalena, la otra Frida, a cargo de la compañía Mondomeraki, así como la obra ¿Quién cuenta?: homenaje al Dr. Seuss de Juglaría Producciones.

De manera extemporánea al FIP, el día 13 de noviembre a las 18 horas, se hará la presentación del libro Los malos de la historia: Gustavo Díaz Ordaz, que presentará el comunicador Jesús Ramírez Cuevas.

Dentro de la misma Casa de Cultura, en la sala de teatro Luis Cabrera, se presentarán las obras En la intimidad: María Rojo y Alberto Estrella -8 de noviembre, 19 horas-; El amante de Gardel, de la compañía Tango Queer Mx -9 de noviembre, 13 horas-; Cuicanime, un ensamble vocal -10 de noviembre, 18 horas-; Te sigo amando, de la compañía de Ballet clásico de Puebla -11 de noviembre, 18:30 horas-; y Alas Rotas, de la compañía de danza Antoinette -12 de noviembre, 18 horas-.

Asimismo, se ofrecerán el rock alternativo de Aletya Serrano y el jazz de Mister Rabbit, programados para el 13 de noviembre a las 18 y 19 horas, respectivamente. Mientras que para el día 14 tocará el turno al rock alternativo de Carringtones -18 horas- y de Acróbata -19 horas-.

En el Centro cultural San Roque habrá diversos talleres: para trabajar un libro y para hacer guiones, a cargo de Pierre Herrera y Rafael Pérez de la Cruz; y de “flipbook” con el colectivo Tonemilis; así como la danza y música electrónica experimental con Anan.

Se harán también la charla literaria 3 generaciones de cuento en Puebla con Judith Castañeda, Olivia Guarneros, Gregorio Cervantes, José Luis Prado, Martín Licona y David Marín, programada para el 11 de noviembre.

El FIP tendrá una pequeña presencia en municipios: en Tecali el 7 de noviembre, en el Teatro corral de comedias Gregorio De Gante, con la Orquesta Típica del Estado de Puebla y Ruggerio como invitado especial; quienes repetirán al día 9 en Tlatlauquitepec.

Consulta: Colectividad y activismo delinean el festival Vías alternas de la interculturalidad