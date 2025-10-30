Conciertos del festival Eurojazz serán transmitidos en vivo en todo el país

Piezas estándar del jazz que se han vuelto clásicas y memorables, así como nuevas vertientes del género con fusiones de ritmos como funk, soul, rock y electrónica inundarán la edición 28 del Festival Eurojazz, uno de los acontecimientos culturales y musicales más importantes en el contexto de la música.

Si bien la sede será el Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la Ciudad de México, todos los conciertos se transmitirán en vivo, para todo el país, desde la plataforma interfaz.cenart.gob.mx

Programado del 9 al 23 de noviembre, el festival agrupará a jazzistas de Irlanda, Austria, Finlandia, Suiza, España, Países Bajos, Polonia, Estados Unidos y México, que ofrecerán 10 conciertos de entrada libre.

El Eurojazz inicia el domingo 9 de noviembre, con Córas Trio de Irlanda, agrupación de Belfast que reinventa lo espontáneo y explora las melodías tradicionales irlandesas, a través del violín, la guitarra y la percusión con una electrónica trascendental.

Posteriormente, de Austria llegará la saxofonista Yvonne Moriel, galardonada recientemente con el Premio Austriaco de Jazz como Mejor Artista Revelación, que se presenta con su cuarteto Sweetlife, una agrupación que rompe fronteras estilísticas al fusionar jazz contemporáneo con toques de dub, electrónica y grooves urbanos, en viajes sonoros llenos de texturas, improvisación y ritmo.

El sábado 15 de noviembre tocará el turno del saxofonista finlandés Pekka Pylkkänen, uno de los más sólidos músicos de jazz en Europa que ha realizado giras por más de 70 países. En esta ocasión, se presenta en formato de cuarteto con el pianista Alex Mercado, el bajista Israel Cupich y el baterista Gabriel Puentes.

Este concierto será seguido por la Texas Tech Jazz Orchestra, grupo invitado de México que, bajo la dirección de Stephen Jones, interpretará un emocionante programa de jazz de Big Band con influencia latina, que resalta las vibrantes tradiciones rítmicas y melódicas que han dado forma a la orquesta de jazz moderna.

De Suiza, No Square Jazz Quartet abrirá las actividades del domingo 16 de noviembre. Creado en 1994 por el bajista André Hahne y con 11 álbumes en su haber, el grupo ofrece un jazz enérgico y contemporáneo, compuesto por melodías simples con formas rítmicas complejas.

Luego, subirá al escenario Gilipojazz, un “power trío” madrileño, formado en 2020, que es una de las propuestas más innovadoras del panorama musical español. Con un estilo tan virtuoso como irreverente, combina jazz, rock, funk, groove, metal y humor absurdo, en un formato instrumental que genera un espectáculo lejos de lo convencional.

El sábado 22 de noviembre, el grupo mexicano 5º Elemento, bajo la dirección musical de Luis Felipe Gordillo y con una trayectoria de más de 25 años, hará una revisión por su rica historia que abarca toques de swing, bebop, cool jazz, jazz latino y jazz contemporáneo.

El segundo concierto de ese díacontará con presencia por parte de Países Bajos, de Leonardo Prieto Ensemble, proyecto del compositor y multiinstrumentista mexicano radicado en ese país, que explora sonidos de la música clásica contemporánea al jazz moderno, influenciado por la música tradicional de México y que cuenta con integrantes de Países Bajos, España y Austria.

El último día de actividades de este encuentro musical será el domingo 23 de noviembre, y arrancará con Luca Velotti 4TET, de Italia, comandado por el saxofonista y clarinetista, quien estará acompañado por la cantante y pianista también italiana Silvia Manco, el baterista argentino Pedro Cervera y el contrabajista mexicano Luri Molina.

Finalmente desde Polonia se presentará Marcin Masecki Trio que explora la música latinoamericana y donde boleros mexicanos, choros brasileños, cumbias colombianas y tangos argentinos sonarán con arreglos inusuales, en una mezcla de energía latina y melancolía eslava.

En el Cenart, el Eurojazz contará con un escenario alterno en el Pabellón Circense con otras 10 propuestas jazzísticas; mientras que en la Cineteca Nacional de las Artes se tendrá un ciclo de cine y jazz.

Todas las actividades del Eurojazz son de entrada libre y los conciertos principales serán transmitidos vía streaming a través de la plataforma interfaz.cenart.gob.mx

Desde su creación, en 1998, el festival se ha caracterizado por ser un espacio donde bandas y solistas, reconocidos y nuevos talentos han presentado vanguardistas propuestas musicales que han contribuido al crecimiento de esta fiesta del género sincopado. Incluso, la Unesco, ha reconocido la importancia de este género en los movimientos de lucha por la libertad y como instrumento para ayudar al entendimiento entre culturas.