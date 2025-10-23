Coronango y Teziutlán alistan, cada uno, un festival para Día de muertos

Coronango y Teziutlán se preparan para Día de muertos. El primero, con el festival Ánimas, incienso y cempasúchil que tendrá su primera edición del 27 de octubre al 1 de noviembre; y el otro con la segunda edición del Festival de las almas, que será del 28 de octubre al 3 de noviembre.

En ambos casos, los programas buscan conmemorar la fecha de Todos santos, en el que, según la tradición de raíces mesoamericanas, los parientes y amigos fallecidos regresan, por una noche, a visitar a sus familiares.

En el caso del festival Ánimas, incienso y cempasúchil se desarrollará en las juntas auxiliares de Santa María Coronango, San Martín Zoquiapan, San Francisco Ocotlán y San Antonio Mihuacán, pertenecientes al municipio de Coronango.

Dicho festival se gestó con la finalidad de honrar las tradiciones, promover la cultura local y compartir con orgullo la temporada del Día de muertos, como mencionó en una pasada rueda de prensa el presidente municipal, Armando Aguirre Amaro.

Dijo que con la programación, el municipio espera una afluencia de aproximadamente 10 mil personas que participen en los recorridos, presentaciones artísticas, demostración de altares y expresiones tradicionales.

De igual forma, la directora de Arte, Cultura, Turismo y Desarrollo Económico de Coronango, Rosa Ivette Chocolatl, invitó al público a participar en los concursos Narrando mitos y leyendas de mi municipio, Catrinas y catrines y el tradicional de ofrendas, los cuales ofrecerán atractivos premios para la ciudadanía.

Otros actos se desarrollarán en panteones, donde el llamado investigador de lo “paranormal” Fernando Machorro y la cronista e historiadora Georgina Tochimani relatarán mitos y leyendas. Habrá también un desfile de disfraces, proyección de video mapping en la Ex hacienda de San Isidro Pinillos, exposición de ofrenda monumental, una callejoneada, quema de toritos y presentaciones de danza.

Las actividades pueden consultarse en Facebook: Ayuntamiento de Coronango.

En su caso, el ayuntamiento de Teziutlán anunció la segunda edición del Festival de las almas, un evento que reunirá arte, cultura y tradiciones mexicanas que serán del 28 de octubre al 3 de noviembre en dicha demarcación.

A decir de la directora de Fomento Cultural y Artístico estatal, Natividad Alarcón Ortega, esta iniciativa se ha consolidado como una de las más significativas de la Sierra Nororiental durante la temporada de Día de muertos, en la que las calles, plazas y recintos culturales son testigos de un homenaje a la memoria y espíritu de quienes ya partieron.

Para la directora de Arte y Cultura de Teziutlán, María de Guadalupe Martínez Selim, la importancia de este festival radica en ser un parte aguas en las actividades realizadas en torno a la celebración mexicana de los fieles difuntos dentro del municipio, para promover el talento local y generar espacios de convivencia, reflexión y disfrute.

En ese sentido, informó la programación iniciará el martes 28 con la inauguración de una exposición colectiva encabezada por Raúl Díaz en el Museo-Estación del Ferrocarril, la cual mostrará la relación de la vida y la muerte a través del arte visual; posteriormente, se efectuará el “Desfile de las Almas”, en el que los participantes representarán temáticas de la cultura mexicana o tradiciones teziutecas.

Además, habrá recorridos nocturnos en cinco puntos, en los que se relatarán tres leyendas locales, una regional y dos nacionales, así como el rito tradicional de origen huasteco Xantolo, realizado en conjunto con la Universidad Pedagógica Nacional; además de una caminata, vuelo de globos de cantoya, una Carrera de almas, cinco funciones de video mapping, el concierto Sinfonía de las almas a la luz de las velas y una rodada del terror de motociclistas disfrazados con temáticas diversas.