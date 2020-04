Fernando Treviño, líder de Coparmex, niega que le hayan condonado impuestos y rechaza ahondar en el tema

Fernando Treviño Núñez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), rechazó haber sido beneficiado con la condonación de impuestos en el sexenio de Rafael Moreno Valle y sostuvo que las notas que van en ese sentido son publicadas cuando declara algo en contra del gobierno.

La Jornada de Oriente publicó desde ayer que en la administración del difunto ex gobernador rafael Moreno Valle y de José Antonio Gali Fayad se condonaron 63.7 millones de pesos a políticos, artistas y empresarios.

En la lista de beneficiarios aparece Rivadeneyra, Treviño & De Campo S. C., empresa de abogados de la que forma parte del dirigente del centro empresarial, la cual no pagó 1 millón 127 mil 1118 pesos en el año 2016, con base en la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) recopilada por el legislador local del PT José Juan Espinosa Torres.

El empresario arguyó a este medio de comunicación que ya ha aclarado en varias ocasiones el tema, que no fue una condonación y que, por tanto, no tenía nada más que decir.

“Pero si usted ya revisó la nota, ¿ya sabe de qué es o está refriteando la nota? Porque eso es de hace tres años y cacho me la sacaron y la sacan cada vez que declaro algo que no le gusta a la gente en el gobierno y la sacan, y la sacan y la sacan. Ya lo aclaré y no tengo nada que decir de ese tema, revíselo bien para que vea que no es una condonación de impuestos”, expresó en entrevista vía telefónica.

El año pasado Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, dijo que serían investigadas las condonaciones que se hicieron en el sexenio morenovallista.

En agosto, Treviño Núñez retó a Gabriel Biestro Medinilla, líder del Congreso el estado a demostrarle que fue beneficiario del cobro del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, y de ser así renunciará a su cargo.

En ese momento, también aseveró que los señalamientos en su contra fueron por defender la realización del congreso Smart City.

En 2016 hubo otros beneficiados, entre quienes se encontraron poseedores de predios de Ahuazotepec, Aquixtla, Chignahuapan, Ixtacamaxtitlán, Libres y Ocotepec, mismos que dejaron dejó de pagar a la hacienda pública un total de 3.5 millones de pesos

En tanto que los tres principales beneficiarios de la exención de impuestos en el periodo de Antonio Gali Fayad, fueron: Instituto Nacional del Suelo Sustentable, al que se le condonaron 29.7 millones de pesos; Faurecia Howa Interior México S.A. de C.V., proveedora de Volkswagen, con 10.4 millones de pesos; y Autotransportes Oro Gran Turismo y Primera Clase S.A. de C.V., con 2.9 millones de pesos.