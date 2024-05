Acusa Fernando Morales que ayuntamiento de Huejotzingo negó permiso para cierre de campaña en el zócalo porque dio preferencia a Roberto Solís

El ayuntamiento de Huejotzingo negó a Movimiento Ciudadano el permiso para poder realizar su cierre de campaña en la plaza de armas de dicho municipio, acusó Fernando Morales Martínez, candidato emecista a la gubernatura de Puebla.

El acto político se tuvo que mover a la parte trasera del exconvento, donde se dieron cita este día el aspirante al Poder Ejecutivo, el contendiente por ese municipio, José Luis Torres; abanderados a diputaciones locales y federales, así como al Senado.

Agregó que se les impidió llevar a cabo el evento en el zócalo porque le dieron preferencia a Roberto Solís Valles, quien busca la alcaldía a través de Regeneración Nacional.

En el evento, Morales Martínez también señaló que durante la mañana de hoy algunos simpatizantes fueron golpeados en el referido Pueblo Mágico, pero rechazó dar a conocer abiertamente quiénes perpetraron la agresión, solo sugirió que fueron trabajadores del gobierno de Huejotzingo.

Abundó que se presentará denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

“Nos negaron la plaza de armas para dársela a uno que no nació en Huejotzingo, ese es el problema. Le quitaron a un huejotzinga nato el espacio para dárselo a uno que no es y no contentos con eso, después llegaron muy envalentonados y le pegaron a algunas de nuestras gentes… No se vale que con el poder que ostentan desde el ayuntamiento, nos quieran amedrentar los ciudadanos que el día de hoy nos reunimos libremente”.