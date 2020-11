Feministas protestan en la FGE y el Congreso por la legalización del aborto en Puebla

Con el reclamo a los legisladores locales para que legislen en favor del aborto legal en Puebla y se castiguen los crímenes contra mujeres, como los homicidios, grupos de feministas conmemoraron este miércoles el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Las féminas retomaron la protesta que el martes iniciaron en la sede del Congreso local, en el Centro Histórico, y cuyas instalaciones mantienen tomadas, a fin de que sus demandas sean escuchadas por los legisladores.

Por la tarde, decenas de mujeres se concentraron en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), sobre el bulevar 5 de Mayo y la 31 Oriente, en donde realizaron pintas a manera de protesta, y en donde exigieron a este organismo que se esclarezcan los feminicidios ocurridos en el estado.

Citaron que, de acuerdo con cifras de organizaciones como el Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), entre enero y noviembre, el estado suma más de 80 asesinatos de mujeres por razón de odio, que serían el doble de los 44 identificados oficialmente por la FGE.

Las manifestantes marcharon sobre el bulevar 5 de Mayo hacia el primer cuadro de la ciudad, pero hicieron un alto en el Monumento de los Niños Héroes, en donde también expresaron sus inconformidades a través de pintas que realizaron en ese sitio, y demandaron la pronta localización de más de cuatro mil mujeres desaparecidas en el estado, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal.

“Rayamos la pared y la policía llega en 5 minutos, pero desaparece una mujer y su búsqueda inicia en 72 horas”, criticaron.

El contingente, integrado por alrededor de unas 200 mujeres, avanzó sobre la citada vialidad –en la cual se realizan obras de bacheo– hasta llegar al zócalo por la calle Juan de Palafox y Mendoza, y posteriormente llegar a la sede del Poder Legislativo.

En el Congreso local, las feministas exigieron al diputado morenista Gabriel Biestro Medinilla que se apersonara en el edificio para escuchar sus demandas, pues acusaron que el legislador ha sido omiso en atender las iniciativas que se han presentado para legalizar la interrupción del embarazo, por ejemplo, por la diputada priísta Rocío García Olmedo.

“Biestro opresor, basta de violencia machista”, “gobierno corrupto”, y “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, consignaron frente al recinto legislativo.

Las inconformes también demandaron la atención del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta al tema, pues criticaron que no haya respaldado a su movimiento, pues refirieron que no les ha otorgado un espacio para dialogar sobre el aborto.

Los colectivos insistieron en que es necesario que se legisle en favor de la interrupción del embarazo en Puebla, a fin de que no se ponga en riesgo a las mujeres que deciden no continuar con un proceso de gestación.

Refirieron que también son necesarias más políticas públicas que garanticen el combate a la violencia hacia las mujeres, pues señalaron que las que se han puesto en marcha hasta ahora han tenido escasos resultados, como la Alerta de Género que el gobierno federal decretó en 50 municipios del estado, en abril de 2019.