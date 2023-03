El feminismo se hizo presente en Tehuacán, más de 500 mujeres participaron en la marcha 8M

Tehuacán. El 8M en Tehuacán empezó con una valla metálica colocada al frente del palacio municipal, así se buscaba impedir que en esta ocasión la marcha feminista no llegará hasta el edificio para tapizarlo con las pancartas con mensajes alusivos a la lucha de las mujeres y de denuncias de violencia de género. La valla cayó horas después y bajo los arcos del palacio las gargantas de las mujeres gritaron con fuerza diferentes consignas y cantos.

Puedes ver: Jornada intensa de movilizaciones en Puebla por el #8M; aquí los videos de la cobertura

A las 4 de la tarde ya había más de 500 mujeres en el punto de concentración, una lona al frente con el pliego petitorio se puso al frente atrás madres e infancias y mujeres portando fotografías y nombres de víctimas de feminicidio.

Las consignas iniciaron, la ola morada avanzó al grito de “ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, le siguieron a esos gritos el llamado a dejar la indiferencia ante la violencia contra las mujeres, así como la exigencia de justicia a las víctimas de feminicidio.

En esta ocasión se permitió la participación de integrantes de la comunidad LGBTTTIQ, al final de los contingentes también caminaron algunos hombres que se sumaron, pero fueron los menos.

- Anuncio. -

Un contingente de alumnas de la UAP se sumó portando parte de sus uniformes. Aún cuando en su gran mayoría eran jóvenes, las mujeres adultas y hasta de la tercera esas se hicieron presentes también.

Como en cada marcha feminista, al llegar al crucero principal de la ciudad todas se sentaron en el piso; llegó el momento del pase de lista, una de ellas con megáfono en mano inició la lectura de las mujeres que siguen desaparecidas en esta región, así como de las víctimas de feminicidio.

- Anunio.. -

Sury, Michel, Diana, Fernanda, Sarahi, Isarve, María y otros nombres más se escucharon, tras cada mención siguió el grito unánime de justicia, fue un momento en el que hubo lágrimas y coraje porque ellas ya no están.

“Somos malas, podemos ser peores y al que no le guste se jode, se jode”, se gritó en varias ocasiones y luego “no somos una, no somos cien, pinche gobierno cuéntanos bien”, esta segunda consigna continuó hasta el momento de llegar a la calle Rayón, donde se ubica el palacio municipal.

Encontrarse con la valla metálica enojó las manifestantes que decidieron quitarlas, mientras elementos de la Policía Municipal sacaron sus teléfonos celulares para grabarlas, un hombre que apenas sacó la mano por la puerta del edificio también las filmó, pero ello no impidió que quitaran ese obstáculo.

La valla cayó, los aplausos se escucharon para luego dar paso a la pega de las pancartas en la puerta y muros del palacio, otras más hicieron lo propio en las letras de Tehuacán que se encuentran en el parque Juárez

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, “el estado opresor es un macho violador” fueron otras consignas; también hubo un momento de denuncias, testimonios de víctimas y la promesa de seguir en pie de lucha.