Matan a mujer frente a su hijo en la carretera Tehuacán–Teotitlán

Elizabeth Rodríguez Lezama

Una mujer fue ultimada a tiros sobre la carretera Tehuacán–Teotitlán, cuando iba acompañada de su hijo menor de edad. Fue el niño quien caminó metros adelante para pedir ayuda. El ataque se cometió a la altura de San Diego Chalma, junta auxiliar de este municipio, cerca del punto donde semanas antes fueron privadas de la vida otras dos mujeres.

La víctima fue identificada como Denisse Michelle, de 28 años, originaria de Zapotitlán Salinas. De acuerdo con los datos del hecho, la tarde del viernes la mujer y su hijo se encontraban a orilla de la carretera cuando sujetos armados se acercaron para disparar directamente contra ella. Intentó resguardarse, pero no logró evitar ser alcanzada por las balas.

El menor comenzó a pedir ayuda y vecinos de la zona salieron para tratar de auxiliar a la mujer, mientras otros reportaron el hecho al número de emergencias 911, solicitando la llegada de una ambulancia.

Técnicos en urgencias de Protección Civil y Bomberos de Tehuacán se movilizaron al lugar y procedieron a revisar a Denisse, quien ya no presentaba signos vitales. Se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El pequeño también fue atendido por personal de la corporación debido a una crisis nerviosa; posteriormente fue entregado a sus familiares, quienes lo tomaron bajo custodia.

Policías municipales, oficiales de la Policía Estatal, así como agentes de La Marina y militares del 24 Regimiento acudieron al lugar para resguardar la zona del crimen, mientras agentes investigadores efectuaron el levantamiento del cuerpo y recabaron los indicios balísticos.

El cuerpo de la mujer fue trasladado al Anfiteatro del Panteón Municipal para efectuar la necropsia de rigor, donde fue identificado por sus familiares. La FGE inició la correspondiente carpeta de investigación.

Denisse es la tercera mujer asesinada en agosto. El pasado 20 de este mes se cometió el homicidio de Daniela y Esmeralda, quienes fueron baleadas cuando circulaban en su camioneta sobre la misma carretera.

Ellas eran hermanas, tenían su domicilio en San Diego Chalma y trascendió que se dedicaban a hacer préstamos de dinero. Presuntamente, su asesinato fue un ajuste de cuentas.

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

