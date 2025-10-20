De una camioneta bajaron el cuerpo de una mujer que abandonaron en carrito de super: FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reveló nuevos detalles sobre el feminicidio de una mujer cuyo cuerpo fue abandonado en un carrito de supermercado en la colonia El Carmen. La titular de la institución, Idamis Pastor Betancourt, informó que la víctima fue trasladada en una camioneta hasta la calle Tamaulipas, donde el agresor la bajó y la dejó en un carrito que se hallaba en la vía pública.

Según la fiscal, una persona en situación de calle movió el carrito sin saber lo que contenía. “Tomó el carrito creyendo que llevaba objetos, pero cuando cayó la manta que cubría el cuerpo, se dio cuenta y lo dejó en el lugar”, explicó.

El caso se viralizó en redes sociales tras la difusión de imágenes del hombre empujando el carrito; sin embargo, la autoridad descartó que se tratara del autor material del crimen.

El cuerpo fue encontrado semidesnudo entre la calle Tamaulipas, la 4 Sur y el bulevar 5 de Mayo, en el centro de la capital. Hasta este lunes, la víctima no ha sido identificada por sus familiares.

El resultado de la necropsia indicó que la mujer no fue víctima de abuso sexual ni de tortura, aunque presentaba lesiones derivadas de maltrato físico. La FGE mantiene la investigación bajo el protocolo de feminicidio con el objetivo de localizar y detener al responsable.