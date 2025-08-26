Presunto feminicida de Norma Zambrano escapa con sus tres hijos tras quedar en libertad

Durante una manifestación por el feminicidio de Norma Zambrano Sandoval en Acatzingo, familiares e integrantes de la Colectiva Brujas del Carrizal denunciaron que la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) no solicitó la prisión preventiva contra el presunto feminicida y esposo de la víctima, Juan Zambrano, quien tras ser liberado huyó con los tres hijos de Norma.

Al respecto, la señora Zambrano, tía de la víctima, afirmó que su sobrina sí interpuso una denuncia por la violencia que sufrió a lo largo de su matrimonio, pero las autoridades no actuaron ni le brindaron protección.

“Normi fue y puso una denuncia, no le hicieron caso… entonces, ¿hasta que nos vean muertas harán justicia? Ellos dicen que sí, pero ahora ella ya está muerta, ¿va a haber justicia? Ahorita queremos a los niños, no han aparecido, y mujeres como nosotras, mamás, tías, exigimos justicia”, expresó la tía de Norma.

En este contexto, la familiar compartió que ella misma también sufrió violencia física por parte del esposo de su sobrina, por lo que exigió una respuesta clara de las autoridades. Además, denunció que durante la detención de Juan Zambrano, él declaró que solo tenía dos hijos, cuando en realidad son tres, lo que aumenta el temor por la seguridad de los menores.

“Que no se quede así, quiero justicia para Norma. Las autoridades te gritan ‘no hagas nada, que callemos’”, sentenció.

Por su parte, las integrantes de la Colectiva Brujas del Carrizal señalaron que no basta con que el gobierno instale más Ministerios Públicos bajo la figura de las Casas Carmen Serdán, si no existe una política pública real para combatir la violencia de género contra mujeres e infancias.

“Hubo omisión de las denuncias. ¿Qué está haciendo la Fiscalía? Como siempre: una estadística más, un archivo más. Las mujeres no somos números, no somos casos aislados, nos están matando”, denunciaron.

La colectiva subrayó que las autoridades cometieron diversas omisiones, entre ellas no solicitar la prisión preventiva, lo que permitió que, tras quedar en libertad, el presunto feminicida escapara con los tres hijos.

Por lo anterior, exigieron al gobernador Alejandro Armenta atender el caso, especialmente por ser originario del municipio y porque en su discurso público suele destacar los logros de su gestión como expresidente municipal.

Respecto a la acción del actual edil, Germán Coleote Jiménez, recordaron que se comprometió a dar seguimiento al caso, por lo que demandaron que no se quede en palabras y exista un verdadero acompañamiento de su gobierno para que el crimen no quede impune.

Finalmente, familiares e integrantes de la colectiva coincidieron en que lo más urgente es localizar a los menores, pues temen por su integridad. Enfatizaron que incluso el propio Juan Zambrano declaró tener solo dos hijos, cuando en realidad son tres.