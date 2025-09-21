Domingo, septiembre 21, 2025
Sociedad y Justicia

Tras cuatro años prófugo en EU, procesan a Caleb N por feminicidio de Cinthia Nájera

Caleb N fue capturado en Arizona tras cuatro años prófugo por el feminicidio de su prima en Izúcar de Matamoros.
Isaí Pérez Guarneros

Tras permanecer cuatro años prófugo en Estados Unidos por el feminicidio de su prima Cinthia Itzel Nájera Sánchez en Izúcar de Matamoros, Caleb N., de 29 años, fue vinculado a proceso por un juez de control luego de ser extraditado a México.

El 10 de abril de 2025, autoridades estadounidenses capturaron a Caleb N. en las inmediaciones de Lukeville, una pequeña localidad de Arizona, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada desde territorio mexicano. Posteriormente, el 8 de septiembre, un juez de inmigración autorizó su extradición.

La Fiscalía General de Sonora informó que el proceso se consumó el pasado viernes, cuando autoridades migratorias del vecino país entregaron al presunto responsable a agentes ministeriales mexicanos.

Desde ese momento, peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla se trasladaron a Nogales para concretar el traslado del detenido a la entidad, donde sería presentado ante un juez de control.

La tarde del sábado, Caleb N. arribó a Izúcar de Matamoros y fue presentado ante un juez de la Zona Sur, con sede en dicho municipio, quien resolvió vincularlo a proceso por el feminicidio de su prima.

Los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2021, cuando Caleb N. presuntamente interceptó a Cinthia Nájera mientras caminaba sobre la carretera federal Atlixco–Izúcar. Allí la golpeó en repetidas ocasiones con una piedra en la cabeza hasta provocarle la muerte.

Después, según la investigación, ató el cuerpo sin vida de la joven y lo abandonó en un camino de terracería cercano al Arco de Seguridad, en la junta auxiliar de Alchichica.

Paralelamente, la familia de Cinthia reportó su desaparición ante la FGE. Durante cuatro días se llevó a cabo su búsqueda hasta que, el 13 de mayo de 2021, su cadáver fue localizado.

Tras el crimen, Caleb N. huyó hacia Estados Unidos e ingresó de manera ilegal, de acuerdo con autoridades aduaneras de ese país. Permaneció prófugo durante cuatro años, mientras en México se mantenía vigente la orden de aprehensión en su contra.

