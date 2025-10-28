Martes, octubre 28, 2025
Mujer hallada en carrito de supermercado en El Carmen murió por estrangulamiento; sigue sin ser identificada: FGE

Fiscalía investiga feminicidio en El Carmen; víctima de estrangulamiento fue abandonada en vía pública.
Fiscalía investiga feminicidio en El Carmen; víctima de estrangulamiento fue abandonada en vía pública. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Karla Michelle Salas, fiscal especializada en delitos de violencia de género contra las mujeres, informó este martes que, a casi dos semanas del hallazgo del cadáver de una mujer en el barrio de El Carmen, la víctima continúa sin ser identificada. Confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento, motivo por el que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el caso como feminicidio, y hasta el momento no se ha determinado quién abandonó el cuerpo de la joven en la vía pública.

El incidente ocurrió la mañana del 17 de octubre, cuando una persona descendió de una camioneta y dejó el cuerpo de la mujer en un carrito de supermercado, cubriéndolo con una manta. Un hombre en situación de calle halló el cadáver al empujar el carrito por la calle Tamaulipas, entre la 4 Sur y bulevar 5 de Mayo, creyendo que transportaba objetos, y al desprenderse la manta descubrió el cuerpo.

Las grabaciones de cámaras de seguridad captaron el suceso y circularon en redes sociales, generando especulación sobre la responsabilidad del hombre que empujaba el carrito. La FGE desmintió esta versión, aclarando que él no está implicado en el homicidio.

De acuerdo con la necropsia, se descartaron las versiones difundidas en medios sobre una posible sobredosis de estupefacientes. La FGE señaló que esa hipótesis fue incorrecta y que sólo la asfixia mecánica quedó confirmada como causa de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado al responsable ni el vehículo utilizado para abandonar el cuerpo. “El único avance es que la víctima fue asesinada por asfixia mecánica por estrangulamiento”, indicó Salas.

En otro hecho, la Fiscalía informó que Mary Cruz, de 25 años, y sus hijos Leonel, de 8 años, y Samantha, de 1 año y 2 meses fueron encontrados sin vida en su domicilio de Santo Tomás Chautla. Las investigaciones descartan feminicidio y apuntan a que la madre los privó de la vida antes de suicidarse; aún se determina si los menores murieron por envenenamiento o asfixia.

Estos datos forman parte de las indagatorias oficiales sobre feminicidios, homicidios y violencia familiar que siguen en proceso en Puebla.

