Feminicidio de Norma Zambrano fue tras años de haber sufrido violencia: familiares

Señalan a Juan Zambrano como presunto responsable del asesinato

Norma Zambrano fue presuntamente asesinada por su esposo, Juan Zambrano, detenido tras el hallazgo del cuerpo de la mujer
Isaí Pérez Guarneros

Norma Zambrano Sandoval, de 34 años, fue presuntamente asesinada por su esposo, Juan Zambrano, detenido tras el hallazgo del cuerpo de la mujer el pasado fin de semana en Acatzingo. La víctima dejó en la orfandad a tres menores de edad.

De acuerdo con el testimonio de Liliana Sandoval, prima de la víctima, Norma padeció durante años violencia intrafamiliar ejercida por su pareja, quien llegó a aislarla y a prohibirle continuar con su trabajo en una farmacia que le pertenecía. Esa violencia, subrayó, alcanzó su punto máximo con el feminicidio.

El cuerpo sin vida de Norma fue encontrado por sus familiares el viernes alrededor de las 9 de la mañana en el interior de su vivienda. Sin embargo, la necropsia reveló que habría sido privada de la vida aproximadamente a las 5 de la madrugada.

Según la versión de la familia, Juan Zambrano permaneció varias horas en el lugar de los hechos sin notificar a las autoridades. Fue hasta que elementos de seguridad acudieron al domicilio de la colonia La Trinidad cuando el esposo de Norma fue detenido como principal sospechoso.

De manera extraoficial, trascendió que Juan, contador de profesión, habría obtenido un amparo que le permitió quedar en libertad mientras continúan las diligencias a cargo de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Ante ello, Liliana Sandoval y otros familiares de la víctima exigieron que el caso sea investigado como feminicidio, tomando en cuenta la violencia doméstica documentada durante años, así como los resultados de la necropsia. De acuerdo con los peritos, el cuerpo de Norma presentaba diversas lesiones físicas y múltiples mordidas.

En su testimonio, Liliana recordó que semanas antes del feminicidio su prima sufrió una caída por las escaleras y que Juan Zambrano se habría negado a trasladarla a un hospital, argumentando dificultades económicas. Esa falta de atención médica, añadieron, agravó la salud de Norma en los últimos días de su vida. En un inicio, una de las versiones sobre su fallecimiento apuntaba a este accidente, sin embargo, la autopsia confirmó que fue asesinada.

Además de la violencia física, Norma fue víctima de violencia económica. Sus familiares denunciaron que su pareja sentimental le prohibió trabajar en la farmacia que le pertenecía, lo que la dejó desprotegida en todos los ámbitos: aislada, sin redes de apoyo familiar ni amistades, y totalmente dependiente de su agresor.

Por lo anterior, la familia reiteró su exigencia a las autoridades para que la investigación contemple toda la violencia que sufrió Norma Zambrano hasta culminar con su muerte violenta.

Vecinos de la zona también expresaron su indignación y exigieron justicia por el asesinato. A este reclamo se sumó la colectiva Brujas del Carrizal, que denunció que las autoridades no aplicaron un protocolo de prisión preventiva contra Juan Zambrano, pese a que fue detenido en el lugar de los hechos.

Además, familiares de Norma y la colectiva solicitaron a la Fiscalía fijar una postura pública respecto al caso. En tanto, destacaron que el presidente municipal, Germán Coleote Jiménez, emitió un pronunciamiento oficial en nombre del ayuntamiento.

“El edil del municipio, Germán Coleote Jiménez, se comprometió a no permitir que el caso quede impune a través de un comunicado. Esperamos que cumpla con sus obligaciones y que a Juan Zambrano se le otorgue una sentencia justa. Exigimos una respuesta efectiva y acorde con la gravedad de los hechos”, se lee en el posicionamiento.

