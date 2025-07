Asesinan a una mujer dentro de su casa en Ciudad Serdán

La madrugada de este martes, peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizaron el levantamiento del cadáver de una mujer identificada como Maribel, de 31 años, con heridas de un arma punzocortante al interior de un domicilio ubicado en la calle 6 Oriente, en Ciudad Serdán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las cinco y media, cuando vecinos de la misma calle escucharon gritos provenientes del inmueble. Posteriormente, observaron que un hombre, cuya identidad no ha sido confirmada, salió del domicilio.

En un primer momento acudieron al lugar policías municipales acompañados de un grupo de paramédicos. Al ingresar, encontraron a la mujer con varias heridas provocadas por un arma punzocortante y sin signos vitales, por lo que dieron aviso a la FGE.

Los agentes procedieron a acordonar la zona a la espera del arribo de los peritos de la Fiscalía. Posteriormente, se realizó el levantamiento del cuerpo sin vida de Maribel, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, Maribel rentaba el domicilio ubicado sobre la calle 6 Oriente, y no habían presenciado antes algún altercado violento relacionado con ella.

Respecto al hombre que fue visto saliendo del domicilio, las autoridades no han logrado su identificación, y las personas entrevistadas no pudieron reconocerlo. Tras este hecho, agentes municipales implementaron un operativo de búsqueda del posible implicado; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportan detenciones.

Finalmente, la FGE indicó que la primera línea de investigación para esclarecer los hechos es por feminicidio, especialmente por la forma violenta en la que Maribuel fue asesinada.