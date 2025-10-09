Detienen a presunto feminicida de Betsaida Cruz, cuyo cuerpo fue abandonado en Coronango

Durante un cateo realizado la madrugada de este jueves en un domicilio del fraccionamiento Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango, fue detenido el principal sospechoso del feminicidio de Betsaida Cruz, de 19 años, cuyo cuerpo sin vida fue abandonado en la sección 10 del mismo complejo habitacional el pasado 2 de septiembre.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un posicionamiento oficial, fuentes cercanas confirmaron que la diligencia fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género, la cual logró la aprehensión de un hombre que ya fue puesto a disposición de un juez de control.

Durante el cateo también fueron asegurados varios envoltorios con droga, por lo que hasta las primeras horas de este jueves no se había precisado el motivo original de la inspección ministerial. Incluso, versiones iniciales apuntaron a que se trataba de un accidente atendido por grupos de seguridad, antes de confirmarse la detención.

Puedes ver: Abandonan cadáver de una mujer envuelto en bolsas y oculto bajo un colchón en Coronango

Hasta el momento no ha trascendido la identidad del detenido. Sin embargo, los datos de la carpeta de investigación establecen como hipótesis principal que la joven fue asesinada por asfixia mecánica y que presentaba huellas de extrema violencia, horas antes del hallazgo de su cuerpo.

De acuerdo con esa línea de investigación, el cadáver habría sido envuelto en bolsas de plástico, amarrado con un lazo y abandonado bajo un colchón que aparentaba haber sido desechado en la calle Revolución, durante la madrugada del 2 de septiembre.

Más tarde, trabajadores recolectores de PET intentaron llevarse el colchón, creyendo que había sido arrojado como basura; sin embargo, al levantarlo descubrieron el cuerpo sin vida de Betsaida Cruz.

Por estos hechos, la fiscal especializada en delitos de violencia de género contra las mujeres, Karla Michelle Salas, informó en conferencia de prensa el 4 de septiembre que la FGE corroboró las evidencias y abrió una carpeta de investigación por feminicidio, lo que convirtió a Betsaida Cruz en la víctima número 16 de este tipo de violencia de los 19 casos que se han documentado en lo que va del año en la entidad.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado si en el crimen participó una o más personas. La identificación del cuerpo se logró un día después del hallazgo, tras realizarse la necropsia de ley, en la que se determinaron las causas del deceso y las huellas de violencia. Fuentes cercanas a la institución revelaron que fue el padrastro de la joven, residente de la capital poblana, quien finalmente corroboró la identidad de la víctima.