Jueves, octubre 9, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Detienen a presunto feminicida de Betsaida Cruz, cuyo cuerpo fue abandonado en Coronango

Detienen al sospechoso del feminicidio de Betsaida Cruz tras un cateo ministerial en Misiones de San Francisco, Coronango.
Detienen al sospechoso del feminicidio de Betsaida Cruz tras un cateo ministerial en Misiones de San Francisco, Coronango. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Durante un cateo realizado la madrugada de este jueves en un domicilio del fraccionamiento Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango, fue detenido el principal sospechoso del feminicidio de Betsaida Cruz, de 19 años, cuyo cuerpo sin vida fue abandonado en la sección 10 del mismo complejo habitacional el pasado 2 de septiembre.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un posicionamiento oficial, fuentes cercanas confirmaron que la diligencia fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género, la cual logró la aprehensión de un hombre que ya fue puesto a disposición de un juez de control.

Durante el cateo también fueron asegurados varios envoltorios con droga, por lo que hasta las primeras horas de este jueves no se había precisado el motivo original de la inspección ministerial. Incluso, versiones iniciales apuntaron a que se trataba de un accidente atendido por grupos de seguridad, antes de confirmarse la detención.

Puedes ver: Abandonan cadáver de una mujer envuelto en bolsas y oculto bajo un colchón en Coronango

Hasta el momento no ha trascendido la identidad del detenido. Sin embargo, los datos de la carpeta de investigación establecen como hipótesis principal que la joven fue asesinada por asfixia mecánica y que presentaba huellas de extrema violencia, horas antes del hallazgo de su cuerpo.

De acuerdo con esa línea de investigación, el cadáver habría sido envuelto en bolsas de plástico, amarrado con un lazo y abandonado bajo un colchón que aparentaba haber sido desechado en la calle Revolución, durante la madrugada del 2 de septiembre.

Más tarde, trabajadores recolectores de PET intentaron llevarse el colchón, creyendo que había sido arrojado como basura; sin embargo, al levantarlo descubrieron el cuerpo sin vida de Betsaida Cruz.

Por estos hechos, la fiscal especializada en delitos de violencia de género contra las mujeres, Karla Michelle Salas, informó en conferencia de prensa el 4 de septiembre que la FGE corroboró las evidencias y abrió una carpeta de investigación por feminicidio, lo que convirtió a Betsaida Cruz en la víctima número 16 de este tipo de violencia de los 19 casos que se han documentado en lo que va del año en la entidad.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado si en el crimen participó una o más personas. La identificación del cuerpo se logró un día después del hallazgo, tras realizarse la necropsia de ley, en la que se determinaron las causas del deceso y las huellas de violencia. Fuentes cercanas a la institución revelaron que fue el padrastro de la joven, residente de la capital poblana, quien finalmente corroboró la identidad de la víctima.

Temas

Más noticias

00:00:56
Nacional

Notifica la Corte Suprema de NY a Salinas Pliego de multa por 21 mdd

La Jornada -
La Corte Suprema del estado de Nueva York publicó ayer la notificación oficial con la que se multa al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego...
Internacional

Hamas confirma adhesión al plan de paz y exige que Israel cumpla el alto el fuego

La Jornada -
Hamas instó este miércoles a los mediadores árabes y al presidente Donald Trump a “obligar a Israel a implementar plenamente” tras aceptar el acuerdo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Diputado de Morena propone exentar pago de corralón a víctimas de robo vehicular

Efraín Núñez -
En sesión ordinaria del Congreso del estado, el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, propuso modificar la Ley de Transporte de Puebla para...

Comité de Trabajadores del Instituto de la Sierra Norte exige que se acate el laudo a favor de dos empleados que fueron despedidos hace...

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El Comité de Trabajadores por la Libertad Sindical demandó al Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla (ITSM Sierra Norte), localizado en...

Cada 2.5 horas se roban una moto en Puebla: FGE; la mayoría se usan para delinquir

Isaí Pérez Guarneros -
En promedio, en Puebla se roban una motocicleta cada dos horas y media, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE),...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025