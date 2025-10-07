Feminicidio en Atencingo: menor asesina con 12 puñaladas a mujer de 28

Un menor de edad asesinó con 12 puñaladas a Rosa Isela Hernández Rivera, de 28 años, en la comunidad de Atencingo, municipio de Chietla, lo que ha generado la demanda de justicia del colectivo nacional Marea Púrpura.

Rosa Isela fue ultimada el 3 de octubre al interior de su domicilio en la colonia La Paz, en Atencingo.

De acuerdo con reportes oficiales, Rosa Isela había sido agredida con un objeto punzocortante por un joven que ingresó al inmueble con la aparente intención de robar. Al ser sorprendido, el agresor la atacó con múltiples puñaladas antes de huir del lugar.

Familiares trasladaron a la víctima a la clínica del IMSS de Atencingo, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después. El informe preliminar señala que Rosa Isela presentaba 12 heridas, principalmente en el pecho, cuello y extremidades.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y tipificó el caso como feminicidio; sin embargo, hasta el momento no se ha detenido al presunto responsable, cuya identidad no ha sido revelada.

El crimen ha provocado indignación en la región. Vecinos, familiares y amistades acompañaron el sepelio de Rosa Isela en el panteón Las Petronilas, vestidos de blanco y portando cartulinas con mensajes como “Justicia para Rosa Isela”, “Ni una más” y “Su asesino sigue libre y puede hacerle daño a otra persona”.

En respuesta, el colectivo Marea Púrpura emitió un pronunciamiento público en el que condena el feminicidio y demanda una investigación exhaustiva.

“Desde la Colectiva Marea Púrpura alzamos la voz por Rosa Isela Hernández Rivera, quien fue víctima de feminicidio el pasado viernes 3 de octubre. Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que este crimen no quede impune y se haga justicia”, expresaron.

El colectivo destacó que Rosa Isela era madre, hija, hermana y prima, y que su asesinato deja un vacío irreparable entre sus seres queridos. Además, convocó a la ciudadanía a no permanecer indiferente y a sumarse en la exigencia de justicia para las mujeres de la región.

“No nos quedaremos calladas y seguiremos alzando la voz por las mujeres de la Mixteca poblana“, reiteró Marea Púrpura, que junto con familiares prepara nuevas acciones de protesta en Atencingo y Chietla para exigir resultados a las autoridades estatales.