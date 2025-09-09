FGE solicitará extender prisión preventiva contra Antonio N, presunto feminicida de Aline Romero

Este martes dio inicio la etapa condenatoria del juicio oral contra Antonio N, señalado como presunto responsable del feminicidio de la doctora Aline Reynoso en julio de 2023.

Sus padres, Gabriela Sánchez y Jared Reynoso, informaron que la medida cautelar de prisión preventiva que mantiene privado de la libertad a Antonio N en el penal de San Miguel vence el próximo 11 de septiembre. Ante ello, la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) solicitará una prórroga de este recurso para garantizar que el acusado permanezca bajo resguardo judicial mientras concluye el proceso.

De acuerdo con la FGE y los familiares de la víctima, en esta primera audiencia no se prevé la emisión de una sentencia condenatoria, pues apenas comienza la fase del juicio oral en la que se definirá la culpabilidad del señalado, procedimiento que podría prolongarse durante varias semanas o incluso meses.

En esta etapa se volverán a presentar los testigos incluidos en la carpeta de investigación de ambas partes. Esto fue posible luego de que los abogados de la víctima promovieron un amparo tras la decisión de la secretaria de acuerdos, María del Carmen Negrete, quien en julio pasado aprobó las pruebas de la defensa del acusado para sostener la hipótesis de que la muerte de Aline se trató de un suicidio.

El juicio será conducido por un tribunal colegiado integrado por tres jueces: David Rodríguez González, presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal con perspectiva de género, así como Julio César Ortiz Castro y Rosalba Zárate Herrera.

La FGE y la familia de la víctima solicitarán la pena máxima de 60 años de prisión para Antonio N, médico de profesión y expareja sentimental de la doctora Aline Romero.

Cabe recordar que la joven fue localizada sin vida el 9 de julio de 2023 dentro de su vivienda en la colonia Maravillas, en la capital poblana. En el mismo lugar fue detenido Antonio, originario de Xalapa, Veracruz, quien se encontraba al interior del inmueble cuando la mujer perdió la vida.

Peritajes ministeriales determinaron que Aline Romero, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), murió envenenada con una sobredosis de cloruro de potasio.

Los abogados de la víctima sostienen que Antonio N habría inyectado esta dosis letal a Aline después de una fuerte discusión derivada de que ella había asistido a una fiesta días previos a su muerte.