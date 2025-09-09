Martes, septiembre 9, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

FGE solicitará extender prisión preventiva contra Antonio N, presunto feminicida de Aline Romero

Los padres de Aline Reynoso, Gabriela Sánchez y Jared Reynoso, esperan justicia en el juicio oral contra Antonio N por feminicidio.
Los padres de Aline Reynoso, Gabriela Sánchez y Jared Reynoso, esperan justicia en el juicio oral contra Antonio N por feminicidio. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Este martes dio inicio la etapa condenatoria del juicio oral contra Antonio N, señalado como presunto responsable del feminicidio de la doctora Aline Reynoso en julio de 2023.

Sus padres, Gabriela Sánchez y Jared Reynoso, informaron que la medida cautelar de prisión preventiva que mantiene privado de la libertad a Antonio N en el penal de San Miguel vence el próximo 11 de septiembre. Ante ello, la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) solicitará una prórroga de este recurso para garantizar que el acusado permanezca bajo resguardo judicial mientras concluye el proceso.

De acuerdo con la FGE y los familiares de la víctima, en esta primera audiencia no se prevé la emisión de una sentencia condenatoria, pues apenas comienza la fase del juicio oral en la que se definirá la culpabilidad del señalado, procedimiento que podría prolongarse durante varias semanas o incluso meses.

En esta etapa se volverán a presentar los testigos incluidos en la carpeta de investigación de ambas partes. Esto fue posible luego de que los abogados de la víctima promovieron un amparo tras la decisión de la secretaria de acuerdos, María del Carmen Negrete, quien en julio pasado aprobó las pruebas de la defensa del acusado para sostener la hipótesis de que la muerte de Aline se trató de un suicidio.

El juicio será conducido por un tribunal colegiado integrado por tres jueces: David Rodríguez González, presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal con perspectiva de género, así como Julio César Ortiz Castro y Rosalba Zárate Herrera.

La FGE y la familia de la víctima solicitarán la pena máxima de 60 años de prisión para Antonio N, médico de profesión y expareja sentimental de la doctora Aline Romero.

Cabe recordar que la joven fue localizada sin vida el 9 de julio de 2023 dentro de su vivienda en la colonia Maravillas, en la capital poblana. En el mismo lugar fue detenido Antonio, originario de Xalapa, Veracruz, quien se encontraba al interior del inmueble cuando la mujer perdió la vida.

Peritajes ministeriales determinaron que Aline Romero, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), murió envenenada con una sobredosis de cloruro de potasio.

Los abogados de la víctima sostienen que Antonio N habría inyectado esta dosis letal a Aline después de una fuerte discusión derivada de que ella había asistido a una fiesta días previos a su muerte.

Temas

Más noticias

Nacional

Disminuyeron 32% incidencia de homicidios dolosos en el país en lo que va del sexenio: Figueroa

La Jornada -
En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reporta una disminución de 32 por ciento en la incidencia de...
Internacional

Israel bombardea en Qatar a la dirigencia de Hamas; Doha condena “ataque cobarde”

La Jornada -
Doha. Israel lanzó un ataque contra los líderes de Hamas en Qatar el martes, al ampliar sus acciones militares que se han extendido por...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Cedillo propone universidad humanista; Cansino pide anular candidaturas; Paredes, institución holística

Martín Hernández Alcántara -
La mañana de ayer comparecieron ante el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) las tres candidaturas a la Rectoría, en...
00:01:24

Una veintena de estudiantes de Filosofía intentaron aventar huevos a la rectora de la BUAP

Martín Hernández Alcántara -
Un intento de agresión contra la rectora de la BUAP tuvo lugar hace unos momentos afuera del Edificio Carolino, cuando Lilia Cedillo Ramírez salió...

Culminan este lunes las campañas por la Rectoría de la BUAP; se vota el miércoles

Martín Hernández Alcántara -
Este lunes concluyen las campañas de las tres candidaturas por la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), un proceso que duró...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025