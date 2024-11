Félix N. manipuló a ciudadanos para hacerse pasar por pobladores de San José Zetina y bloquear avenidas por un supuesto despojo de terrenos, acusa poblador

Una mujer identificada como Félix N. manipuló a habitantes de Malacatepec, Santa Clara Ocoyucan y Rincón para organizar bloqueos frente a la Casa de Justicia de la avenida 11 Sur y protestar por un supuesto despojo de terrenos en la población de San José Zetina, acusó uno de los pobladores de nombre Isaac Escalona.

Ante la serie de engaños que los pobladores descubrieron, Félix N. se quedó sin el respaldo de los mismos pues su intención consistía en hacerse, mediante una invasión, de una extensión de 200 hectáreas de la exhacienda de San José Zetina.

En entrevista con La Jornada de Oriente, Escalona, quien previamente admitió haber invadido un predio que forma parte de la exhacienda y lo devolvió a sus legítimos propietarios, a través de un acuerdo de restitución ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ya fue hecho de conocimiento al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), reveló que, a base de mentiras, Félix N. convenció a personas de Malacatepec, Rincón y Santa Clara para que se hicieran pasar como habitantes de Zetina en protestas sobre la avenida 11 Sur.

Una de esas manifestaciones tuvo lugar el pasado ocho de noviembre, cuando los supuestos pobladores inconformes bloquearon la avenida e impidieron el paso de vehículos particulares, del transporte público e incluso de transeúntes, acompañados de ganado y niños a quienes mantuvieron bajo el rayo del sol por más de seis horas.

Isaac Escalona indicó que Félix N. tras el acuerdo reparatorio que firmó, ya no se encuentra como imputado como probable responsable del delito de despojo, un beneficio con el que Félix N. no cuenta por el momento, ni otros siete imputados, quienes se han negado a reconocer que se asentaron en predios que no son de su propiedad y llegar a un acuerdo con los legítimos propietarios.

El declarante señaló que la negativa podría ser una estrategia para que a medida en que pase el tiempo los predios suban su valor y buscar una “negociación” ventajosa.

Sin embargo, indicó que, de manera paulatina, los pobladores han descubierto la intención encubierta por parte de Félix N., por lo que ella se ha quedado sin el respaldo de los mismos.

“La señora cuando ve que ya lo están ganando, toda la gente se aburre, salen, porque no cumple con lo que dicen, las anda engañando, el pueblo ya no la quiere porque ya vimos cómo se porta”, remarcó.

El acuerdo consta en el proceso FGEP/CDI/FIM/CHAPULCO-1/0022089/2022 CAUSA PENAL:1430/2023/PUEBLA, en el que Escalona tomó la decisión de reintegrar la posesión del predio ubicado en la zona noreste del inmueble ubicado en la fracción uno de la propiedad en comento.

En el juicio se establece además que el denunciado acepta que no tiene derecho alguno sobre el predio y reconoce como propietaria a la inmobiliaria que lo demandó.

Escalona señaló que Félix N. pedía a él y a otros pobladores cooperaciones de 200, 500 y hasta mil pesos supuestamente para entregarles escrituras de los predios invadidos pero se trataba de un engaño pues la documentación nunca les fue entregada.