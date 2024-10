Félix Cerezo acusa al Congreso de bloquear su reelección en la CDH; los diputados lo niegan

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), José Félix Cerezo Vélez, acusó al Congreso de Puebla de bloquear su reelección, por no incluirla en la convocatoria que emitió, situación que negó la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a través de su integrante Fedrha Suriano Corrales.

“No viene (en la convocatoria) que puede participar el presidente; nos niegan ese derecho”, declaró el ombudsman en entrevista, en la que dejó entrever que desistirá de competir por el cargo.

Explicó que la ley establece que tiene el derecho de buscar la reelección para ampliar su periodo hasta el 2029, por lo que solicitó por escrito su continuidad, sin embargo, señaló que el Poder Legislativo no le dio respuesta.

En cambio, prosiguió Cerezo Vélez, el Congreso emitió una convocatoria en la que no se contempla su participación como presidente de la CDH.

“Como dicen (por) ahí, cuando no te quieren, para qué te presentas. Ve la convocatoria, no quisiera que me hicieran una grosería de decirme que no”, manifestó.