Felipe Velázquez, el primer aspirante definido para contender el próximo año

De los 217 alcaldes del estado de Puebla, solamente hay uno que ya tiene perfectamente definido que buscará la reelección y le favorecen todas las condiciones para lograr una postulación para los comicios del próximo año, no solamente porque encabeza un gobierno con una buena aprobación, sino porque no tiene contrincantes dentro de su partido político. Se trata del panista Guillermo Velázquez Gutiérrez, el edil de Atlixco.

Hasta hace algunos meses, se decía que por lo menos había cuatro panistas, incluido Guillermo Velázquez, que buscarían la postulación para la renovación de la presidencia municipal de Atlixco. Sin embargo, en la medida que fue pasando el tiempo, se fue dando un descarte de caso todos los aspirantes.

Uno de ellos es Salvador Escobedo Zoletto, el primer edil panista de Atlixco, quien tiene una larga trayectoria en cargos públicos y partidistas. Quien derrotara la hegemonía del PRI en 1995, actualmente se encuentra muy preocupado por las investigaciones en contra de malos manejos en la Secretaría de Salud durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, pues él fue el último titular de esa dependencia en ese periodo oficial. Es mucha su angustia de que los escándalos de corrupción lo alcancen, que ya se desistió de buscar ser candidato el próximo año.

Otro suspirante era el exalcalde Ricardo Camacho Corripio, quien tiene una pésima relación con el actual edil Guillermo Velázquez, a tal grado que esa confrontación ha hecho que el ex munícipe en lugar de buscar la candidatura del PAN para él, o su hija Julieta Camacho, actual regidora del ayuntamiento, esté intentando explorar otras opciones políticas.

Por eso se dice que se estaría valorando la posibilidad de que Julieta Camacho pudiera buscar la postulación en Morena, que es la fuerza política que puede disputarle el poder a Felipe Velázquez.

El tercer aspirante era el exedil José Luis Galeazzi Berra, quien muchos lo veían como candidato a alcalde o diputado en los comicios de 2021. El propio panista –se dice– que ha definido que no tiene ni el dinero ni la posibilidad de competir contra Morena, el rival a vencer.

Solo queda en la aspiración el edil Felipe Velázquez, cuyo gobierno camina sin escándalos de corrupción, con buena aceptación ciudadana y el aval de las dirigencias nacional y estatal del PAN.

Supuesta carta de la CDH

Al correo de este columnista llegó una carta sin firma, que todo hace suponer que es del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, José Félix Cerezo Vélez, en relación al contenido publicado –el lunes pasado– en este espacio. Esta es la misiva:

Aurelio Fernández Fuentes

Director de La Jornada de Oriente

Estimado director, por este conducto me dirijo a usted de la manera más respetuosa, en reconocimiento al trabajo de libre expresión y objetividad con el que siempre ha conducido al medio de comunicación que dignamente dirige.

Aprovechamos para hacer de su conocimiento la presente carta aclaratoria, ante la columna Cuitlatlán firmada por su colaborador Fermín Alejandro García, intitulada “PIFIA DEL OMBUDSMAN ANTE UN FALSO CASO DE TORTURA DEL AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA”, publicada en su periódico el 27 de julio de 2020.

Ante las diversas afirmaciones que se realizan en la publicación, queremoshacer de su conocimiento algunas precisiones:

El 28 de noviembre de 2018 se publicó en su medio de comunicación lanota periodística “Acusan a policías de Tecali de torturar a hermano deexcandidato de Por Puebla al Frente a alcaldía de Amozoc”; por lo que, conlas atribuciones que otorga la Ley a esta Comisión, se dio inicio a una quejade manera oficiosa que derivó en la Recomendación 6/2020 emitida al Presidente Municipal de Tecali de Herrera. Dicha Recomendación es pública y puede ser consultada en la página web de este Organismo constitucionalmente autónomo. En ella, se da cuenta de los hechos, las evidencias y los derechos violados por parte de los elementos de la policía municipal de Tecali de Herrera.

Como se puede constatar en dicho documento, queda acreditada la violación a los derechos humanos de legalidad, integridad y seguridad personal; sin que en ningún momento se señale “tortura” como se señala en la columna.

Otra imprecisión que se publica en la columna citada, consiste en la afirmación de que “Uno de los argumentos de la CDH es el excesivo tiempo que la policía municipal tardó para presentar a la víctima ante el ministerio público” y que “en la CDH ignoraban que en ese municipio no hay agencia del ministerio público”; sin embargo, en la Recomendación no se hace mención de los hechos afirmados y por el contrario claramente se menciona que los detenidos “fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial como lo marca la normatividad aplicable”.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que con el informe de la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde se señala que una vez que el Agente del Ministerio Público ejercitó acción penal en contra de los detenidos, por los delitos de robo agravado en grado de tentativa y cohecho, la autoridad judicial, solo vinculó a uno de ellos por el delito de cohecho; por lo cual se acredita que la detención fue arbitraria, violando los derechos humanos establecidos en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual forma, con el dictamen oficial del médico legista adscrito al H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; así como con las pruebas testimoniales rendidas ante esta Comisión, que durante el aseguramiento y hasta antes de la puesta a disposición ante la autoridad ministerial, quedó acreditado que los elementos aprehensores golpearon a una de las víctimas en diversas partes del cuerpo; dichos actos, presuponen la falta de preparación en el desempeño y ejercicio de las funciones legalmente conferidas a los elementos de la Policía Municipal de Tecali Herrera, ya que no velaron por la integridad física de la persona asegurada. Por otra parte, una vez acreditada la violación de derechos humanos por parte de los elementos de la policía municipal de Tecali de Herrera, en el primer punto recomendatorio del documento, se establece la reparación del daño por lo que se solicita “se realice el pago de la reparación del daño sufrido en la integridad física y daño moral de la víctima, en términos de lo dispuesto por la Ley de Víctimas del Estado de Puebla”; siendo importante mencionar que en ningún momento esta Comisión señala montos, ni avala que se pague factura alguna, como lo señala erróneamente la publicación, pues es la autoridad recomendada quien tiene la obligación de reparar el daño.

Las Recomendaciones emitidas por este Organismo Autónomo se elaboran con toda responsabilidad, ética y profesionalismo, la investigación y el análisis de las evidencias que presentan, tanto las autoridades señaladas como presuntas responsables e involucradas, como las y los peticionarios, son valoradas de manera objetiva y no son sujetas a cuestiones políticas o de alguna otra índole.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) no se opone al aseguramiento o detención de personas cuando hayan cometido una infracción o delito siempre y cuando las y los servidores públicos facultados lo realicen observando y respetando los derechos humanos.

La CDH Puebla reconoce y respeta la libertad de expresión ejercida en la labor periodística; sin embargo, la rechaza cuando esta no se hace en el marco del respeto, la investigación seria, la objetividad y, sobre todo, de la verdad, desprestigiando y difamando a las personas, causando con ello daño moral y sobre todo causando concepciones erróneas en sus lectores, dañando el trabajo y el prestigio de una Institución que tiene como principal objetivo la defensa de los derechos humanos.

Por lo anterior, con fundamento en lo establecido por la Ley Reglamentaria del Artículo 6, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica; solicito que, en ejercicio de tal derecho, se haga la aclaración y publicación de la presente en el medio de comunicación que dignamente dirige.

Respuesta

Señor director

La carta del ombudsman José Félix Cerezo Vélez solo busca ocultar la incompetencia de la CDH en este caso. A los cuestionamientos contenido en la misiva se debe responder:

1 De acuerdo a fuentes confiables y bien informadas del ayuntamiento de Tecali de Herrera, el alcalde de ese municipio, Erasto Amador Leal, se entrevistó con el ombudsman para abortar el tema de la recomendación en cuestión y ahí el edil reclamó la pifia de que en la CDH se ignoraba que en Tecali de Herrera se carecía de una agencia del Ministerio Público.

2 Es una contradicción del propio de presidente de la CDH –en la carta anterior– que en una parte argumenta que el quejoso presuntamente había sido golpeado por los agentes de la policía municipal de Tecali de Herrera y luego dice que no hubo tortura.

3 Uno de los cuestionamientos, que no siquiera se menciona la carta de la CDH, es que el organismo avaló que se le pagaran gastos médicos al quejoso a causa de una fractura, pero el reclamo se hizo a través de una factura de un servicio de maternidad. ¿En el organismo no saben distinguir entre una atención ortopédica y una ginecológica? Todo apunta a que no. Grave.

4 Ojalá que alguien le explique al ombudsman que las cartas deben ir firmadas. Es la segunda vez que manda cartas aclaratorias sin firma. Es algo básico.

5 Seguimos esperando ver resultados de la CDH y el plan de trabajo del ombudsman, que a lo largo de los últimos ocho meses ha brillado por su ausencia. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que otra vez la Comisión de Derecho Humanos del estado de Puebla se convierta en un organismo de ornato, tal como pasó en la gestión del anterior titular Adolfo López Badillo.