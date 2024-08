Felicitación e invitación a Herman Bellinghausen

Estimado Hermann Bellinghausen: Tu artículo de opinión del pasado lunes (La Jornada 12/08/24) es por demás ilustrativo de la tradición de la familia Olvera en el ámbito de la fabricación de relojes monumentales. Sin embargo, me gustaría llamar tu atención y la de los lectores de La Jornada sobre un hito histórico reciente: la construcción de una réplica monumental del mecanismo de Anticitera. En efecto, la empresa Relojes Olvera III generación, de Zacatlán, Puebla, y acerca de la cual escribiste unas líneas, participó en el proyecto conjunto con las universidades de Sonora y Nacional & Kapodistriana de Atenas, Grecia, que fabricaron dos réplicas funcionales de la computadora más antigua conocida y que incorporan los más recientes hallazgos realizados por investigadores y la propia empresa: el mecanismo de Anticitera en escala 1:1 y el mecanismo de Anticitera de tamaño monumental.

La versión 1:1 se puede visitar en el museo de la empresa Relojes Olvera III generación; mientras la segunda réplica está en campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (Unison).

Nos gustaría que nos visitaras en la Ciudad del Sol para mostrarte el magnífico mecanismo; o bien, acudas a la empresa, en Zacatlán, para que te percates del detallado trabajo hecho por la empresa encabezada por Jesús Clemente Olvera Trejo y el ingeniero responsable del diseño, Alfredo Carmona Martínez.

Será un placer recibirte.

Raúl Pérez-Enríquez

Respuesta del articulista

Estimado Raúl Pérez-Enriquez:

No sin rubor agradezco tus líneas sobre la crónica Zacatlán de los grandes relojes. En mi reciente visita a ese municipio, y pese a la espectacular presencia de los relojes monumentales en su mera mata, no pude visitar el museo (llovía a cántaros) y se me escaparon otras piezas notables de la creativa familia Olvera. Es claro que el proyecto ateniense-sonorense de reconstruir la computadora primigenia añade un logro más a estos relojeros y sus alcances técnicos, científicos y estéticos. El mecanismo de Anticitera, diseñado para funciones múltiples hacia el año 100 antes de nuestra era, encontró en los Olvera muy dignos artífices modernos. Ya veré que vientos llevan a Hermosillo para conocer el mecanismo en la Unison, por no hablar de Atenas. En tanto, te saludo cordialmente.

Hermann Bellinghausen