FGE remueve a titular de la Feidai tras denuncias públicas por irregularidades en detención de 79 personas en Texmelucan

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó este martes la designación de Diego Domínguez Idalias como nuevo titular de la Unidad Especializada en Delitos de Alta Incidencia (Feidai), en sustitución de Luis Antonio León Delgadillo, quien dejó el cargo tras apenas ocho meses de gestión.

Aunque la FGE aseguró en un comunicado de prensa que la salida del exfuncionario se debió a su renuncia, versiones internas indican que el relevo estaría relacionado con denuncias públicas de un empresario y habitantes de San Martín Texmelucan, quienes lo acusaron de presuntas irregularidades durante un operativo el pasado agosto en bares del municipio, que derivó en la detención de 79 personas.

Entre los denunciantes se encuentra Víctor León Castañeda, propietario de los establecimientos inspeccionados, quien señaló directamente al extitular de la Feidai por supuestos abusos en los procedimientos. Pese a ello, no existe hasta ahora una denuncia formal que haya motivado una investigación penal en su contra.

Cabe recordar que León Castañeda también se desempeñó como diputado federal del PAN entre 2000 y 2003, y que en 2020 le fue retirada, junto con otros liderazgos panistas, la patente de notario público, luego de que el gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta detectara presuntas irregularidades en su entrega y funcionamiento.

Respecto a aquel operativo, realizado el 29 de agosto, familiares de los detenidos bloquearon al día siguiente la autopista México–Puebla a la altura de Texmelucan durante más de tres horas, denunciando que las aprehensiones se efectuaron con amenazas y manipulación de carpetas de investigación.

“Ya presentamos todo lo que la ley pide para que los liberen. No queríamos hacer esto, pero no nos dejaron otra opción. Ayer hicieron cateos en varios antros y detuvieron a cerca de 80 personas, no es justo”, expresaron manifestantes durante aquella jornada.

A los señalamientos por el operativo de Texmelucan se sumaron críticas por la detención de Javier Milian, propietario del club nocturno 40 Grados, ejecutada por la Feidai a inicios de octubre en el fraccionamiento La Vista Country Club, en San Andrés Cholula. El caso cobró notoriedad después de que un juez de control con sede en Cholula calificó como ilegal la detención, al detectar discrepancias en la carpeta de investigación.

Luis Antonio León Delgadillo, originario del Estado de México, fue candidato a la presidencia municipal de Ecatepec por el PRI y llegó a la Feidai en febrero pasado, tras ser propuesto por la fiscal general Idamis Pastor Betancourt.

Junto con este relevo, la FGE también confirmó la renuncia de Miguel Islas, titular de la Oficina de Recuperación de Bienes Ilícitos, y de Jorge Malvaez, coordinador de esa misma área.

En sustitución de León Delgadillo, Domínguez Idalias deja la Fiscalía de Investigación Regional (FIR) de Puebla, donde se desempeñaba como titular. Previamente, laboró en la Fiscalía de Justicia del Estado de México, al frente de la Unidad Especializada en Secuestros de la Zona Oriente.

Finalmente, la FIR quedará bajo la responsabilidad de Tania Nalley Salmerón, quien se desempeñaba como coordinadora de Agentes del Ministerio Público. Estos movimientos forman parte de una reconfiguración interna impulsada por la fiscalía para reforzar las áreas operativas y de investigación.