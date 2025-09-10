Federación vigilará se cumplan acuerdos entre normalistas de Teteles y gobierno estatal

El gobierno federal tendrá vigilancia especial para que se cumplan los acuerdos entre las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles y el gobierno del estado de Puebla.

Tras una reunión que se prolongó hasta las 4 de la mañana de este martes, las autoridades y las normalistas acordaron que personal de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) visite las instalaciones para supervisar la situación de las alumnas internas.

A esta mesa de trabajo acudió el representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal, Andrés Galán Robles, el secretario Técnico de las “Mesas de Construcción de Paz” del gobierno federal, Aurelio Garrido Herrera y funcionarios del gobierno del estado.

Además, se convino analizar la permanencia de los maestros y el personal académico que han sido señalados por las estudiantes.

En el encuentro, que se llevó a cabo luego de las protestas en la Ciudad de México y Puebla capital, también se acordó revisar la restricción de la matrícula en la escuela, así como los listados de aspirantes y la convocatoria para ingresar a la normal.

El secretario de Gobernación (Segob), Samuel Aguilar Pala, informó que será el próximo 12 de septiembre, cuando una comisión conformada por personal de la SEP, observadores de la CDH y autoridades federales visitará las instalaciones para atender sus demandas.

Como parte de los primeros acuerdos, destacó que se programó una nueva reunión para el 18 de septiembre para dar seguimiento a las denuncias contra maestros y personal académico.

Informó que las normalistas también están pidiendo mejoras en el plantel, por las malas condiciones en las que se encuentra el piso, la falta de accesorios de cocina y otros temas menores.

Aguilar Pala señaló que esta es la novena reunión y que se han respetado las demandas de las estudiantes.

Recalcó la importancia de llegar a acuerdos por el bien de ambas partes, a fin de evitar confrontación o actos que dividan y afecten a terceros.

“El gobierno es abierto para atenderlas y está puesto para apoyarlas, de acuerdo a la ley y la norma, sobre todo en el tema educativo”, destacó, por lo que en ese sentido exhortó a las normalistas que transiten en el mismo sentido.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, subrayó el respeto a las decisiones de la comunidad estudiantil y afirmó que en Puebla ningún joven se quedará sin oportunidades de estudio.

El pasado 2 de septiembre, una protesta de las normalistas de Teteles en demanda de diálogo y el cumplimiento de sus demandas resultó en la quema de un vehículo de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y otros actos vandálicos. Las estudiantes se deslindaron de estos hechos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló directamente a integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre como responsables de los destrozos. Durante la protesta, 140 normalistas estuvieron retenidas al interior de tres camiones durante cinco horas, hasta que fueron liberadas.