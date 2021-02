Aunque la federación marca naranja para la entidad, Puebla seguirá con condiciones de semáforo epidemiológico rojo: Barbosa

A pesar de que la Federación marca a Puebla en naranja dentro del semáforo epidemiológico, el estado permanecerá con condiciones de color rojo, aseveró esta mañana el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Cruz García informó que entre el jueves pasado y la mañana de hoy se registraron oficialmente 814 nuevos enfermos de coronavirus y 118 fallecidos, con lo cual hay actualmente 65 mil 683 acumulados y 8 mil 681 defunciones.

El viernes en la noche se contabilizaron 345 enfermos, el sábado 346, y el domingo fueron 123. Con relación a los decesos, el viernes se registraron 58, sábado 27 y domingo 37.

El secretario explicó que actualmente hay mil 440 casos activos distribuidos en 79 de los 217 municipios, del total mil 85 pacientes están hospitalizados, pero sólo 151 requieren ventilación asistida.

Respecto al semáforo epidemiológico federal, que desde el viernes ubica a Puebla en el color naranja, Luis Miguel Barbosa Huerta expresó:

“El naranja no la asumimos como tal, seguimos con nuestras restricciones porque son restricciones que incluso son generosas, no vamos a subirlas pero no vamos a bajarlas, hay una gran preocupación por el número de decesos y la razón que me da usted (el secretario de Salud) yo la hago pública, es el tiempo: (los enfermos) llegan ya en condiciones muy graves, llegan casi a morirse, por eso les pido a las poblanas y poblanos que lleguen pronto a los hospitales, que no duden que se les va a curar porque permanecer en su casas, al cuidado de un médico que pueden hacerlo muy bien, pero depende del organismo del paciente y sus comorbilidades, es de muchas reacciones, de cómo funcionan los medicamentos”.

“Mucha gente no va a los hospital por miedo al ambiente que dicen que hay en los hospitales, no: el ambiente en el que deben estar los contagiados es un hospital no es un su casa, poca gente se quiere entubar, pero así tiene que ser, seguimos pasando por un momento muy complicado de la pandemia en Puebla”.