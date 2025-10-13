Pide Federación coordinación y comunicación en Puebla para garantizar la entrega de ayuda

La representante del gobierno federal en la mesa de emergencia, Leticia Ramírez Amaya, pidió este lunes mantener una estrecha coordinación y comunicación con las autoridades de Puebla para garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a los damnificados por las intensas lluvias.

La extitular de la Secretaría de Educación Pública enfatizó que el objetivo primordial de todas las acciones es salvaguardar la vida de las personas.

Desde la sede del gobierno estatal, Ramírez Amaya señaló que la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es mantener esa coordinación entre todos los niveles de gobierno para atender la emergencia.

“Particularmente, creo que lo más importante es la vida de las personas. Entonces esa es la prioridad, tenemos que garantizar que ellos tengan las condiciones para estar bien”, afirmó la funcionaria federal.

Expuso que el trabajo no se limita a las instituciones, sino que se centra en fortalecer la relación con los damnificados.

Ramírez Amaya aseguró a los ciudadanos que “estamos con ellos” y que el gobierno federal apoyará en la limpieza de viviendas y el restablecimiento de la comunicación en las localidades afectadas.

Recordó que tras la visita de la presidenta, se continuaron recorriendo las casas de las personas con las que la mandataria conversó, para identificar cuáles eran realmente sus necesidades específicas.

Mencionó que el censo de daños iniciará una vez que sea posible, y que la información obtenida será clave para canalizar los apoyos.

La funcionaria destacó que la cercanía con la gente es una de las prioridades del actual gobierno, pues se trabaja por convicción, considerando que lo más importante es la vida de las personas y estar cerca de ellas.