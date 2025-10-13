Lunes, octubre 13, 2025
NoticiasEstado

Pide Federación coordinación y comunicación en Puebla para garantizar la entrega de ayuda

Leticia Ramírez Amaya, representante federal en la mesa de emergencia, durante la reunión de coordinación en Puebla.
Leticia Ramírez Amaya, representante federal en la mesa de emergencia, durante la reunión de coordinación en Puebla.
Yadira Llaven Anzures

La representante del gobierno federal en la mesa de emergencia, Leticia Ramírez Amaya, pidió este lunes mantener una estrecha coordinación y comunicación con las autoridades de Puebla para garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a los damnificados por las intensas lluvias.

La extitular de la Secretaría de Educación Pública enfatizó que el objetivo primordial de todas las acciones es salvaguardar la vida de las personas.

Desde la sede del gobierno estatal, Ramírez Amaya señaló que la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es mantener esa coordinación entre todos los niveles de gobierno para atender la emergencia.

“Particularmente, creo que lo más importante es la vida de las personas. Entonces esa es la prioridad, tenemos que garantizar que ellos tengan las condiciones para estar bien”, afirmó la funcionaria federal.

Expuso que el trabajo no se limita a las instituciones, sino que se centra en fortalecer la relación con los damnificados.

Ramírez Amaya aseguró a los ciudadanos que “estamos con ellos” y que el gobierno federal apoyará en la limpieza de viviendas y el restablecimiento de la comunicación en las localidades afectadas.

Recordó que tras la visita de la presidenta, se continuaron recorriendo las casas de las personas con las que la mandataria conversó, para identificar cuáles eran realmente sus necesidades específicas.

Mencionó que el censo de daños iniciará una vez que sea posible, y que la información obtenida será clave para canalizar los apoyos.

La funcionaria destacó que la cercanía con la gente es una de las prioridades del actual gobierno, pues se trabaja por convicción, considerando que lo más importante es la vida de las personas y estar cerca de ellas.

Temas

Más noticias

Internacional

Nobel de Economía reconoce trabajos sobre el impacto de la tecnología y la innovación

La Jornada -
Estocolmo, Suecia.- El estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt se alzaron este lunes con el Nobel de Economía...
Nacional

Caída en remesas provocada por Donald Trump afecta a 23 estados

La Jornada -
La política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, marcada por una serie de redadas contra migrantes y amenazas de impuestos al dinero que envían...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Urge reubicación de viviendas en Huauchinango: Damnificados piden ser movidos de zonas de riesgo

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este lunes que la principal demanda de los damnificados en Huauchinango es la reubicación de sus viviendas, luego de que las intensas lluvias...

De 15 a 4 se reducen los desaparecidos en Puebla: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
Durante su participación en la Mañanera del Pueblo ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó sobre los avances en la atención...

Sheinbaum encara a edil de Huauchinango: “Le creo más al pueblo”, ante reclamos por falta de apoyo

Yadira Llaven Anzures -
La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Sierra Norte de Puebla se tornó tensa en Huauchinango, donde encaró al alcalde Rogelio...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025