Federación de Escuelas Particulares pide a Profeco que les dé plazos para cubrir requerimientos antes de suspender instituciones

Viernes, septiembre 26, 2025
La procuraduría suspendió el miércoles al Instituto Educalia David Weikart

Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Federación de Escuelas Particulares de Puebla solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que, antes de colocar sellos de suspensión en planteles educativos por incumplimientos en la Ley del Consumidor, otorgue un plazo razonable para la actualización de trámites y la regularización de información obligatoria.

Así lo planteó Álvaro Barrientos Santos, presidente de la agrupación, luego de que el miércoles de la presente semana el Instituto Educalia David Weikart, localizado en Bosques de San Sebastián, en la ciudad de Puebla, fuera sancionado por no exhibir públicamente los precios de sus servicios educativos a madres y padres de familia.

“Pedimos que Profeco antes de colocar sellos pudiera dar unos días para actualizar la información, porque a veces es algún trámite nuevo o que desconocemos. Sin dejar pasar la responsabilidad que tenemos de tener todo en orden”, expuso a La Jornada de Oriente el dirigente de la federación.

Insistió en que, como agrupación de escuelas privadas, el exhorto a los colegios es claro: mantener la documentación y requisitos legales completamente actualizados para prevenir sanciones y proteger la confianza de los usuarios en el sector educativo particular.

El Instituto Educalia David Weikart, ubicado en Puebla capital, fue suspendido después de una inspección de personal de la Procuraduría del Consumidor, en la que se detectó que la escuela no exhibía de forma clara y visible los precios de colegiaturas y servicios. Esta omisión es considerada una falta a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El organismo colocó sellos como medida cautelar y reiteró que los planteles privados deben informar de manera transparente y comprobable a los padres desde el arranque de actividades escolares.

Barrientos Santos insistió en que, si bien las autoridades deben cumplir la ley, el diálogo previo y el acompañamiento son clave para evitar sanciones que generen afectaciones administrativas y de reputación en los planteles.

La Profeco, en tanto, ha intensificado la vigilancia sobre escuelas particulares en Puebla y todo el país. El caso del instituto es una advertencia para los colegios privados del estado, que ahora más que nunca deben reforzar mecanismos de transparencia, actualizar la exhibición de precios y revisar periódicamente la normatividad aplicable.

La Federación de Escuelas Particulares reiteró su disposición a colaborar con Profeco para que la operación educativa siga siendo transparente y apegada a la ley.

Asimismo, el presidente sostuvo que hasta ahora, el caso de la suspensión aplicada al Instituto Educalia David Weikart es el único registrado en el estado de Puebla.

Leer más: Hasta 55 mil pesos se gastan algunos padres por el regreso a clases

