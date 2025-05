Farfán: “no tenemos información real” del inventario de museos de Puebla presentado en 2024

“No tenemos información real”, afirmó la directora del Organismo Público Descentralizado Museos Puebla, María José Farfán Ortega, respecto al inventario del acervo artístico y documental de los 21 museos estatales que, anunciado en 2024, contendría a través de un sitio electrónico abierto a la libre consulta las casi 140 mil piezas que conforman el patrimonio cultural del estado.

Luego de conmemorar el 99 aniversario del Museo Casa de Alfeñique, el primer museo de la ciudad abierto un 5 de mayo de 1926, la funcionaria estatal señaló que dicho proyecto presentado en la administración pasada representa “un problema” para la actual dirección del OPD Museos Puebla.

“Es un proceso en el que estamos (…) Ya ustedes lo vieron, entraron, es una plataforma que no me puede dar la información como visitante; la página no me está dando nada”, dijo cuestionada por esta reportera.