Familias no deben gastar más de 3% de su ingreso en el pago de agua potable: investigadora del CEDES

De acuerdo a la ONU, las familias no deben gastar más del 3 por ciento de su ingreso en pago de agua, indicó Jessica Calderón, abogada con enfoque de Derechos Humanos, durante su participación en el II Seminario Economía y Naturaleza, denominado “Debates Ecológicos: El poder financiero en la disputa por los recursos naturales”, que se realizó durante el 10 y 11 de noviembre.

Durante la ponencia, la también investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES), de la Facultad de Economía de la UAP, resumió su investigación “Las políticas gubernamentales enfocadas a garantizar el derecho humano al agua en el municipio de Puebla, de 2018 a 2022”, en la cual recordó que en 2017, un relator de la ONU emitió 20 recomendaciones a México, entre las cuales destaca, no que el líquido sea gratuito sino más bien que se ofrezcan tarifas asequibles a la población.

Por tanto, dijo, aun cuando el estado haya entregado una concesión, esto no lo exime de mantener una vigilancia y de garantizar que el recurso natural tenga las características para vivir de manera digna.

“La administración pública, con el fin de garantizar el derecho humano, suele otorgar concesiones, vemos que al día de hoy tenemos concesiones para la explotación, el uso, el aprovechamiento del recurso hídrico, ya sea por personas físicas o jurídicas, pero a pesar de ello, el Estado no escapa a su obligación, tiene un deber de garantizar este derecho fundamental y un deber de debida diligencia, de supervisar”.

Especificó que el agua es un recurso natural y un bien común fundamental para la vida, la dignidad humana, la salud y la alimentación, convirtiéndose así en un derecho indispensable para la realización de otros derechos humanos y debe haber una lucha para que estos sean garantizados por parte de las autoridades.

En ese marco, comentó que el mismo relator destacó que México no ha firmado un protocolo facultativo de derechos económicos sociales y culturales, “esto representa que si nosotros queremos ir a la justicia internacional a decir que la autoridad mexicana no nos está garantizado el derecho humano, no podemos ir con Naciones Unidas”.

Jessica Calderón añadió que de igual forma es necesario promover también una legislación que dé pleno derecho humano al agua, eso significa que sea de calidad adecuada y en cantidad justa

Consideró que el hecho de que no exista, deja a las personas en estado de indefensión.

De su investigación, refirió que sus hipótesis son que las políticas públicas gubernamentales implementadas no están acordes a los parámetros nacionales sobre el derecho al agua, y que las cuotas tarifarias no satisfacen el requisito de accesibilidad económica para garantizar dicho derecho, pese a que esto también está contenido en los planes de desarrollo del municipio de Puebla y de la entidad.