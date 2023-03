Familiares de víctimas de explosión de 2010 en Texmelucan piden redefinir monto de indemnización

Familiares de ocho adultos y siete menores de edad fallecidos en la explosión de un ducto de Pemex en San Martín Texmelucan, ocurrida el 19 de diciembre de 2010, piden que se defina una nueva cantidad con la cual ser indemnizados por la pérdida de sus seres queridos, toda vez que el monto de 475 mil pesos que les entregaron en 2011, fue decidido unilateralmente por la paraestatal.

Así lo declaró a La Jornada de Oriente, Juan Evaristo Vilchis Correa, trabajador jubilado de la empresa del Estado y representante de 45 personas, que son familiares de las víctimas mortales o que sobrevivieron al siniestro.

Comentó que los deudos exigen una audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para definir en conjunto un monto justo.

El representante añadió que los familiares también necesitan atención psicológica y siquiátrica, ya que presentan estragos en su salud física y emocional por haber perdido a sus seres queridos o haber sobrevivido a un evento de esa magnitud.

Comentó que han tenido escasa ayuda de la Comisión de Atención a Víctimas, debido a que esta cuenta con poco personal y mismo que además enfrenta alta carga de trabajo.

Vilchis Correa cuestionó por qué a este asunto no se le quiere dar la misma atención que el gobierno federal ya ha tenido con los casos de mineros atrapados por una explosión en Pasta de Conchos y el incendio en la guardería ABC.

“¿Por qué no lo quiere atender cuando yo ya le entregué el material suficiente en el 2020, bastante documentación? Aquí es bien clara la responsabilidad de Petróleos Mexicanos en este siniestro de San Martín… no veo por qué no nos quiera atender el señor presidente, escuchar a estas víctimas. Todas las víctimas que yo represento, al menos el 99 por ciento de ellas requiere atención psicológica, unas cuatro, cinco personas requieren atención psiquiátrica”.

En ese contexto, Juan Evaristo Vilchis Correa entregó el pasado 17 de febrero un escrito dirigido a Andrés Manuel López Obrador, en el cual sentencia que de no ser recibidos los familiares antes del 18 del presente mes, se prenderá fuego frente a Palacio Nacional.