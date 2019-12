Familiares de Judith Abigail exigen que su feminicidio no quede impune

Familiares de Judith Abigail N., víctima de feminicidio, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 16 de agosto en Alpuyeca, marcharon este domingo de la avenida Juárez al zócalo de la capital del estado para exigir justicia.

Señalaron que hasta el momento el principal sospechoso del feminicidio, de nombre Jorge Eduardo N, se encuentra en libertad bajo el argumento de la Fiscalía General del Estado (FGE) que no hay evidencia contundente en contra del señalado.

En la marcha que inició después del mediodía en la avenida Juárez se entonó el canto feminista “el violador eres tú”, y se pasó lista a los nombres de mujeres víctimas de feminicidio en el estado.

Ivana, hermana de la víctima, afirmó que su principal exigencia es que el caso de Judith Abigail no quede impune y que paguen él o los responsables de quitarle la vida a la joven.

“Las investigaciones siguen. Hay muchas líneas de investigación, lo que nos piden en la Fiscalía es tener un poco de paciencia. Esto es para que el caso no quede olvidado”, expuso.

Ivana es la encargada de acompañar a su mamá en las investigaciones sobre el feminicidio de su hermana, por lo que no quiere adelantar la resolución del caso por alguna de las líneas de investigación.

En su camino por la avenida Reforma el contingente que acompañaba a las familiares de Judith Abigail hicieron expresiones como “las mujeres no se tocan”, “las mujeres no se violan”, “las mujeres no se matan”, “salí a buscar trabajo y no regresé”, “si tocas a una respondemos todas”, “Abigail, justicia”.

También recordaron a otras víctimas como Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada en la Ciudad de México, feminicidio del que el principal sospechoso es su esposo, quien previo a su asesinato la golpeó con un bate de beisbol.

Ivana subrayó que a la par de exigir justicia por el feminicidio de su hermana el objetivo de su protesta es que las autoridades hagan algo para contener la violencia de género que hay en el estado.

“Hacemos estas marchas no con el fin de dañar a nadie. Lo único que pedimos es justicia que disminuyan los feminicidios y que no haya más víctimas inocentes. El gobierno debe tomar medidas”, expuso.

En agosto pasado La Jornada de Oriente publicó que Jorge Eduardo N., con quien Judith Abigail salió el 8 de agosto, día de su desaparición, se dio a la fuga, revelaron fuentes de la FGE.

De acuerdo al relato de María, madre de la víctima, la joven estaba desempleada por lo que ese día se encontró con dicho sujeto para tratar precisamente lo de un trabajo.

El 9 de agosto, un supuesto cuñado de Eduardo contactó en la madrugada a una prima de Judith y le comentó que ella y su familiar habían tenido un accidente en la carretera que conduce a Tecali.

El percance presuntamente ocurrió cuando unos secuestradores los perseguían, por lo que la joven que iba al frente del volante, perdió el control de la unidad.

Acto seguido, los supuestos delincuentes se llevaron a Judith y desistieron de hacer lo mismo con Jorge Eduardo, ya que no pudieron retirarle el cinturón de seguridad.

Días después el cuerpo de la joven fue encontrado en estado de descomposición, en el paraje “Los Encinos”, en la carretera que conduce a Santa Cruz Alpuyeca.