Familiares exigen justicia por sus desaparecidos a 50 años en Guerrero

Chilpancingo, Gro. A 50 años de su desaparición el 1 y el 2 de septiembre de 1974 respectivamente, familiares de Teresa Estrada Ramírez y de Jacob Nájera Hernández demandan justicia.

Raúl Sendic García Estrada, sobrino de Teresa Estrada, -militantes de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL)- y estudiante de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero “desapareció el 1 de septiembre, cuando visitaba a Juan Avilés Lino, del Partido de los Pobres, en la cárcel de Lecumberri (el palacio negro); la detuvo la Dirección Federal de Seguridad, de ahí al Campo Militar número 1, y al último en la Base Naval de Acapulco, en donde la vio Arturo Gallegos Nájera, exguerrillero y trabajador universitario”.

En la lista de los “vuelos de la muerte”, que se difundieron recientemente “el nombre de mi tía aparece en el vuelo número 5; pensamos que con el nuevo gobierno se iba a saber la verdad, y juzgar a los responsables, pero más bien un “pacto de silencio”, entre el poder y el ejército”.

A 50 años “nuestra familia está consternada, mis abuelos ya murieron, lo mismo que mis tíos, y no se puede hablar de democracia si no se cierra esta página dolorosa, si no se hace justicia”.