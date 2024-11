Familiares denuncian que comando levantó a un interno de la clínica “Esperanza de Vida”; posteriormente fue localizado

Familiares de un interno de la clínica de rehabilitación Esperanza de Vida San Ramón acusaron que este fue sustraído por un supuesto grupo armado, acción mediante la que otros pacientes habrían escapado.

La Jornada de Oriente solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) corroborar si solicitó una llamada de auxilio como los denunciantes lo señalaron, pero no hubo respuesta.

En tanto que el personal de la clínica se negó a hablar del hecho al señalar que cualquier información tendría que solicitarse de manera formal.

De acuerdo con la denuncia que los familiares realizaron en redes sociales, habría sido la noche del pasado domingo cuando hombres armados ingresaron supuestamente al establecimiento, localizado en el número 15510 de la avenida 11 Sur de la colonia San Ramón, para buscar a personas específicas, lo que habría propiciado la fuga de otros internos.

“Un comando ingresó al anexo Esperanza de Vida en Puebla. Comenta que varias personas que estaban anexadas se fugaron, no sabemos nada de mi primo y el anexo no nos da mayor información, si me ayudan a compartir”, fue el texto que el familiar difundió en redes sociales, acompañado con una foto del supuesto desaparecido.