Viernes, agosto 29, 2025
Sociedad y Justicia

Familiares de pacientes oncológicos del Hospital del Sur protestan por desabasto de medicamentos; pagan más de 100 mil en nosocomios privados

Patricia Gutiérrez Rodríguez

Familiares de pacientes oncológicos del Hospital General del Sur protestan por la falta de medicamentos y fallas de equipos; refieren que en el último año la escasez se ha agudizado y tienen que pagar tratamientos en hospitales privados, en donde las cuentas pueden rebasar los 100 mil pesos.

La carencia de insumos para quimioterapias y la falta de funcionamiento en equipos básicos como rayos X y patología genera afectaciones a cuando menos 200 pacientes.

En entrevista, María de Jesús Camacho, una de las manifestantes relató que recientemente gastó  15 mil pesos en estudios de patología para su nuera, además de asumir los gastos por rayos X y medicamentos, porque “en la farmacia de oncología no hay medicamentos para quimio, todo es particular, se paga mucho por que no hay doxorrubicina”.

Sin embargo, exhibió que hay familias que han pagado más de 100 mil pesos por atención en nosocomios privados.

La situación no es nueva, pero en el último año se ha agravado. “Tengo entendido que tiene ya casi más de ocho meses que no hay nada y todo mundo anda buscando particular. Una compañera lleva un año así, sin solución”, explicó una de las entrevistadas, quien pidió al gobernador estatal intervenir para que se restablezca el abasto de fármacos y el funcionamiento de equipos médicos.

La exigencia principal es garantizar insumos y funcionamiento en áreas como rayos X y patología, pues “esto no es una gripita, es muy delicado y la gente está muriendo por falta de tratamiento”.

De acuerdo con María de Jesús han fallecido al menos cuatro pacientes en el último año por no recibir atención oportuna, cifra que sigue aumentando ante la inacción de las autoridades responsables.

“Hay casos que sí han terminado en muerte por falta de medicamento. La situación es crítica y necesitamos que nos escuchen”, enfatizó.

El contexto del desabasto en Puebla forma parte de una situación nacional en la atención oncológica en hospitales públicos, donde la falta de insumos y medicamentos compromete no solo la salud sino la vida de cientos de personas, como sucede en el Hospital General del Sur.

Mientras tanto, la espera por una solución se prolonga y la presión financiera sobre las familias continúa creciendo.

