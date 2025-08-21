Familiares de Nathalia Eileen, niña desaparecida en enero, exigen saber si está viva o muerta

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial contra la madre de Nathalia Eileen Lima Apreza, niña de 3 años reportada como desaparecida en enero en la capital poblana, y su pareja sentimental, padrastro de la menor, para la imputación del delito por su presunta responsabilidad en la desaparición de la infante.

Te puede interesar: Puebla es segundo con más desapariciones de menores de edad en el país

Familiares paternos de Nathalia Eileen Lima se manifestaron en las inmediaciones de la Casa de Justicia Penal de Puebla, ubicada sobre la 11 Sur, donde exigieron que Diana N y Eduardo N enfrenten proceso penal. Señalaron que ambos se han negado a declarar sobre el paradero de la niña y expresaron su temor de que haya sido privada de la vida.

Recordaron que en febrero pasado los dos fueron detenidos por agentes ministeriales de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), debido a su negativa de colaborar en las investigaciones. En aquel momento, intentaron sobornar a los policías ministeriales para evitar su captura, por lo que fueron puestos a disposición de un juez de control y vinculados a proceso por el delito de cohecho.

Abigail Lima, tía paterna de Nathalia Eileen, exigió a las autoridades esclarecer si su sobrina está viva o muerta. En este contexto, recordó que la pequeña vivió con la familia paterna hasta diciembre de 2024. Sin embargo, tras el fallecimiento de su padre, Yahir Lima, en ese mismo mes, la custodia quedó a cargo de su madre, Diana N.

A partir de entonces, la familia paterna comenzó a perder contacto con la niña, pues la madre, de 21 años, se distanció de ellos. No obstante, el 6 de enero de 2025, cuando acudieron a visitarla para entregarle regalos por el Día de Reyes, constataron que la menor era víctima de violencia física por parte de su padrastro.

Ese día, la pequeña le confesó a su abuela paterna que Eduardo N, de 34 años, la golpeaba. La revelación encendió las alarmas de la familia. Sin embargo, la última vez que vecinos de la colonia Aquiles Serdán, donde Diana y su pareja rentaban un domicilio, vieron a la niña, de 3 años y 5 meses de edad, fue al día siguiente.

Posteriormente, la madre publicó en redes sociales un mensaje que insinuaba que la menor había fallecido. A partir de ello, la familia paterna presentó la denuncia por desaparición.

Durante sus primeras declaraciones, la madre sostuvo que la niña había muerto a causa de epilepsia, pero aseguró que el acta de defunción estaba en poder de una prima suya que no vive en Puebla. Más tarde, negó haber escrito el mensaje en redes sociales.

En una segunda versión, afirmó que la pequeña había salido de vacaciones, mientras que en una tercera reconoció que se encontraba desaparecida. Desde entonces, ni ella ni su pareja han dado más declaraciones sobre el caso.

Por estos hechos, agentes ministeriales de la FGE acudieron a su domicilio en la colonia Aquiles Serdán para detenerlos por su presunta responsabilidad en la desaparición de la menor. Sin embargo, intentaron sobornar con dinero y teléfonos celulares a los agentes, por lo que fueron trasladados al Ministerio Público y vinculados a proceso por cohecho.

La vinculación por desaparición continúa pendiente, ya que en la audiencia inicial celebrada este miércoles únicamente se formuló la imputación del delito, luego de que dos audiencias previas fueron diferidas.

Sobre las investigaciones, la FGE informó la semana pasada que ha intentado, por diversos medios, obtener información por parte de la madre y el padrastro, pero ambos se han negado a colaborar. Asimismo, el domicilio donde residían ya fue cateado sin que se encontraran indicios sobre la niña.

Finalmente, Abigail Lima aclaró que la exigencia de su familia es obtener justicia y conocer el paradero de la menor.