Exigen celeridad en la investigación familiares de joven desaparecido hace 33 días

Desde hace 33 días, la familia de Telésforo Díaz Hernández no sabe nada de su paradero, por lo que este miércoles se manifestaron en el zócalo de Puebla a fin de exigir a las autoridades celeridad en su búsqueda.

La esposa del hombre, de 22 años de edad, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de dilación en la investigación, pues aseguró que el personal solo le da pretextos pero no hay avances de en dónde podría estar.

Acusó que aunque realiza llamadas al personal de la FGE, este no responde e incluso supo que el lunes salió de vacaciones la persona que estaba a cargo del caso de su esposo, por lo que teme que la investigación está parada.

Señaló que lo mismo ocurre con la Comisión de Búsqueda de Personas, pues el personal a cargo no le proporciona avances de la indagatoria.

“Hemos ido con Fiscalía, con Búsqueda de Personas (Comisión de Búsqueda de Personas), hemos recorrido muchas partes donde Fiscalía nos ha pedido ir a dejar boletines, nos mandaron hasta Rancho Colorado, nos han mandado a Semefo, nos han mandado a muchas partes pero hasta ahorita nos han parado nuestros documentos, no nos contestan mensajes, luego no nos contestan las llamadas y por lo que yo me enteré, la persona que lleva mi caso, se fue de vacaciones, eso me enteré el lunes y no se me hace justo porque estamos hablando de una persona y si ellos se pusieran en nuestros zapatos, vieran lo que está sufriendo nuestra familia”, expuso la esposa de Telésforo.

Díaz Hernández fue visto por última vez en la colonia Tres Cruces, el pasado 14 de enero, cuando salió de su casa rumbo a su trabajo. La última llamada telefónica que realizó fue con su esposa a quien le dijo que regresaría a su hogar en 15 minutos pero ello no ocurrió.

Con pancarta en mano y visiblemente afectados, los familiares pidieron al personal de la FGE ponerse en sus zapatos y agilizar la búsqueda del joven.